No se considera presupuesto para tren México-Querétaro: Diputada

El Gobierno federal no consideró alguna partida presupuestal para el proyecto del tren rápido México-Querétaro, a pesar que fue considerado para 2024.

De acuerdo con la diputada Sonia Rocha, para el presupuesto del próximo año, el Gobierno federal no consideró algún recurso específico para este tren.

Lo anterior, luego de que, hace dos semanas, el Gobierno federal publicó un decreto para concesionar la construcción de siete rutas de trenes de pasajeros, entre las que se tienen consideradas dos de conexión con el estado de Querétaro.

“No, porque, en su momento, lo hubiéramos comentado, los que estamos aquí no lo vemos mal, es algo que pudiéramos haber resaltado más, sin embargo, no. Yo no digo que no pudieran encontrar de donde pudieran hacerlo pero tampoco viene un solo dinero para Guerrero”, declaró.