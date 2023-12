AD Comunicaciones cumple 21 años de evolucionar e la información en Querétaro

Grupo AD Comunicaciones conmemoró 21 años de evolución informativa en Querétaro. Con un brindis que reunió a destacadas personalidades de los sectores político, empresarial y social, esta casa editorial celebró los logros cosechados a lo largo de más de dos décadas en el estado de Querétaro, entre los que destaca la trayectoria del periódico AM de Querétaro, la creación de Al Diálogo, y el crecimiento de las revistas Perfiles y VSD!

La encargada de dar la bienvenida a todos los presentes fue Verónica Valverde, presidenta del Club de Industriales de Querétaro e integrante del consejo editorial del Grupo AD Comunicaciones, quien a nombre de Omar Hernández, socio consejero de Grupo AD Comunicaciones, manifestó su agradecimiento por contar en Querétaro con un medio de comunicación que se posicionó como uno de los más representativos del estado.

Asimismo, Óscar Peralta, también consejero editorial de Grupo AD Comunicaciones, felicitó a todos los integrantes de esta casa editorial por su labor de informar y agradeció formar parte de un “medio valiente y entregado” a labor periodística en Querétaro.

‘Somos testigos de una evolución mediática que sucede a una velocidad que hoy ya no se puede medir, bajo este contexto celebramos un aniversario más de esta casa editorial, lo que nos hace muy felices’, celebró Oscar Peralta.

Al Diálogo, información que no caduca

Al realizar la presentación de la evolución que a lo largo de estos 21 años ha tenido Grupo AD Comunicaciones, Miguel Flores García, director general editorial, destacó los logros conseguidos y agradeció a los socios la oportunidad de colaborar y de sumarse para construir uno de los medios más influyentes de Querétaro.

De manera particular, Flores García destacó la evolución de la marca AM de Querétaro hacia un medio de comunicación con información que no caduca y cuya particularidad es ofrecer al lector información de utilidad para la toma de decisiones en el día a día.

‘En estos años hay pasión, trabajo, orgullo y muchas horas de compañerismo, con las que hemos construido esto por lo que hoy celebramos, y agradezco que estemos reunidos. Es así que evolucionamos y ahora damos paso a Al Diálogo, información que no caduca, un esfuerzo en el que hemos estado trabajando un largo tiempo, y ahora es una realidad’, compartió Miguel Ángel Flores, con los asistentes.

Aunado a ello, destacó proyectos como el Monitor de Campañas que muestra cada mes, el cumplimiento de las promesas de campaña que los mandatarios tienen pendientes con su ciudadanos.

Más marcas

Asimismo, destacó el desarrollo de la revista Perfiles y las Guías de VSD!, que se han convertido en una guía de ciudad que llega a todos los nichos y brinda soluciones a las familias queretanas y visitantes.

Durante su participación, Josué Guerrero, secretario particular del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, felicitó a AD Comunicaciones por este 21 aniversario y destacó que la labor periodística que se ha construido por más de dos décadas.

Al concluir la presentación realizada por esta casa editorial, los asistentes levantaron sus copas para brindar en conmemoración de estos 21 años de informar a la sociedad de Querétaro.