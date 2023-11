No se ha cerrado investigación por amenazas en UAQ: Fiscalía

Alejandro Echeverría, fiscal general, informó que la investigación que se inició por el presunto delito de amenazas; tras la aparición de letreros en el baño de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), no ha sido cerrada.

Sin embargo, no hay suficientes aportes informativos de las autoridades universitarias.

“Bueno, el tema no es sencillo. Realizar una investigación de esa naturaleza y menos cuando no se ha aportado la información suficiente para poder identificar a los implicados en estos hechos. Por supuesto, con la información que hemos podido recabar de algunos testimonios. Obviamente en cuanto tengamos esta información, la haremos llegar”, dijo.

A consideración del fiscal, aunque no se ha cerrado la investigación, será tardada.

“No hay mecanismos suficientes como por ejemplo, videos. No hay mecanismos suficientes como algún testigo, no hay mecanismo que nos ayude de manera importante o rápida para esclarecer los hechos. Es por eso que vamos a tardar (…) no se ha cerrado la investigación”, precisó Echeverría.