MUCCAM recauda fondos en apoyo a sobrevivientes de cáncer de mama

La asociación, Mujeres Unidas Contra el Cáncer de Mama (MUCCAM) presentó un cheque de 100 mil pesos que ayudará a mujeres sobrevivientes de este padecimiento a poder acceder a una cirugía plástica de reconstrucción mamaria.

En el evento realizado en el Museo de Arte de Querétaro (MAQRO), la presidenta del MUCCAM, Margarita Carrasco, comentó que está acción podría ayudar de seis a ocho mujeres queretanas que hayan sobrevivido al cáncer de mama a poder acceder a esta cirugía de reconstrucción.

Este último organismo ayudó en la obtención de recursos colocando alcancías rosas en tienditas y pequeños comercios, así como información para prevenir el cáncer de mama a través de chequeos regulares.

Te podría interesar: Proyectan colocar 129 cámaras de videovigilancia en el Centro Histórico

Socorro García indicó que además del boteo que se hizo en:

Se pudo informar a la población sobre la importancia de realizar chequeos constantes para prevenir el cáncer de mama.

Al final, Guadalupe Fosado, vicepresidenta del MUCCAM, señaló que con estas cirugías plásticas que se realizarán con el dinero obtenido, las mujeres pueden disfrutar de una nueva vida sintiéndose cómodas con su cuerpo y pidió a una sobreviviente de cáncer de mama que fue beneficiada años atrás contar su experiencia.

“Estuve tres años y medio que yo no tenía busto, me lo quitaron después de que me detectaron el cáncer de mama y gracias a ellas (MUCCAM), a su trabajo nos ayudan a ser felices, a sentirnos seguras, se que las mujeres no somos un pedazo de carne, pero que seguridad nos da vernos otra vez bien y recuperadas”, explicó Ofelia Pérez.