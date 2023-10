Sancionan a empresa por retrasos en la construcción del edificio del Poder Judicial

Por los retrasos en la construcción del nuevo edificio del Poder judicial, la Secretaría Desarrollo Urbano y Obras Públicas impuso una sanción económica a la empresa encargada de esta obra.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Fernando González Salinas, la obra ya tiene un retraso de un mes y debió ser entregada en el mes de octubre y ahora será hasta principios de diciembre.

En ese sentido, indicó que el retraso de la obra se debió al tipo de material encontrado en la excavación, roca, lo cual generó más tiempo para trabajar en la cimentación.

“Tenemos un retraso aproximado de un mes. Son condiciones del terreno. Había previsiones para tener algo de material. Nosotros tenemos tipificado material A, B y C, el C es el más duro. No pensábamos que tuviéramos material tan duro”.