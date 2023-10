Una candidatura, ‘ni regalada’: Pancho Domínguez

Roberto Cortés

El exgobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, rechazó la posibilidad de aceptar alguna candidatura para el proceso electoral recién iniciado a nivel local.

Por ello negó de manera rotunda la posibilidad de verlo en las boletas electorales del siguiente año, pues agregó, “ni regalada” aceptaría una candidatura.

“No, honestamente no, definitivo no. Ya saben que he dicho una y otra vez que yo soy de los que creo que hay que dejar pasar a los cuadros que generamos, jóvenes, que tienen potencial y ya después del 24 a ver qué Dios decide, pero en el 24 de ninguna forma, ni regalada, aunque sea plurinominal”.