Querétaro no se adhiere al IMSS Bienestar, garantiza Pérez Rendón

Roberto Cortés

La Secretaria de Salud en el estado, Martina Pérez Rendón, aseguró ante legisladores locales que Querétaro no se adherirá al nuevo sistema de salud federal, IMSS-Bienestar.

Luego de la desaparición del Insabi, el gobierno federal creó el sistema IMSS-Bienestar, con el cual se busca que todos los sistemas estatales de salud sean operados por la federación y no por los estados.

“Por lo pronto no nos adheriríamos al IMSS-Bienestar, que implicaría transferir todo los recursos físicos y humanos al IMSS-Bienestar. De momento no, yo no sé si esto pudiera cambiar en algún futuro”.