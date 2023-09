Solo tres incidentes en nuevas unidades Qrobús: Gerardo Cuanalo

El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ), Gerardo Cuanalo Santos; informó que solo se han presentado tres incidentes con las nuevas unidades de transporte Qrobús de la marca Mercedes Benz. Estas fueron presentadas este lunes, como parte de la reestructuración en la movilidad de la entidad.

Aseguró que se trata de daños menores y no se ha tenido que recurrir a los seguros de los camiones para su reparación.

Además, indicó que, mientras sufrieron estos percances, los camiones no llevaban usuarios a bordo. Por lo que tampoco hubo personas lesionadas.

Sobre una cuarta unidad, de la que se señaló una descompostura en redes sociales; el director de la AMEQ aclaró que no fue el caso.

Este lunes, el gobernador del estado, Mauricio Kuri, encabezó la ceremonia de presentación de los nuevos autobuses de Qrobús. Los vehículos llegaron desde Colombia para su implementación en la entidad.

Con motivo de la presentación, el mandatario estatal explicó que la nueva flotilla será eficiente, accesible, amable y segura.

“Por supuesto que tenía varias opciones. Arreglar lo que estaba dentro de la caja o pensar fuera de la caja (…). No hice ninguna de las dos; rompí la caja. Hoy, hoy les estoy presentando, no un cambio de reglas del juego, sino un nuevo juego. No un nuevo sistema de transporte, sino un nuevo sistema de movilidad. No un paliativo como se venía haciendo, sino una cura; para siempre”, enfatizó Kuri.