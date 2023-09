Querétaro Maratón 2023: habrá cierres viales desde el sábado

La competencia será este domingo. / Cuartoscuro

Días antes de la realización de la carrera Querétaro Maratón 2023; autoridades colocaron señalética sobre las cintas asfálticas donde pasarán los competidores.

La competencia tendrá lugar el domingo 1 de octubre. No obstante, habrá cierres viales desde el sábado 30 de septiembre, a partir de las 9 am. En cambio, en otras zonas los cierres se ejecutarán desde las 3 am del domingo.

Para orientar y familiarizar a los conductores con el recorrido; ya colocan en algunos puntos de la ciudad la señalética correspondiente a la justa deportiva.

Cabe señalar que la edición de este año contará con 18 mil corredores inscritos. Así como 3 mil personas de otras entidades de la república mexicana; a la vez que se espera la presencia de poco más de 200 corredores extranjeros en busca de ganar la bolsa de premios económicos, cuyo valor ascienda a más de un millón de pesos.

Recoge tu kit del Querétaro Maratón 2023

Las personas que se hayan inscrito a la competencia, pueden recoger su kit el próximo 29 y 30 de septiembre. El horario para el viernes es de 9:30 am a 6 pm; mientras que el sábado habilitarán el servicio de 9 am a 5:30 pm.

Los paquetes deben recogerse en el Centro de Congresos.

Con información de Quadratín Querétaro