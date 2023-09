Feria de Querétaro: ya hay fechas para la edición de este año

La entrada no rebasará los 100 pesos. / Archivo

El presidente de la Unión Ganadera Regional (UGR), Romualdo Moreno Gutiérrez; anunció que la Feria de Querétaro tendrá lugar del 23 de noviembre al 12 de diciembre. Las fechas fueron modificadas en apoyo a los vendedores del Centro Histórico para no afectar sus ventas decembrinas.

Por ende, recordó que en un inicio, el evento estaba programado del 30 de noviembre al 17 de diciembre.

En contraparte, indicó que ya está confirmada la presentación de Carlos Rivera y Gloria Trevi en el palenque; mientras que la Banda MS lo haría en el Teatro del Pueblo. Aunque siguen las conversaciones con los artistas para definir ambos carteles.

“Artistas seguros que ya tenemos son; Carlos Rivera y Gloria Trevi, y casi seguro la Banda MS. Andaban en pláticas con otros artistas”, detalló Moreno.

De igual manera, aseguró que el costo de la entrada para la Feria de Querétaro no rebasará los 100 pesos. No obstante, aún no han definido el monto. En cuanto al estacionamiento, este tendrá un costo de 100 pesos.

En simultáneo, contó que aún están definiendo los espectáculos que habrá en la Feria. Así como juegos mecánicos, para que estos sean distintos y de calidad.

Al final, apuntó que para la próxima edición, prevén rebasar la asistencia del año anterior; 400 mil asistentes.

Con información de Quadratín Querétaro