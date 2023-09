Lupita Murguía se deslinda de encuestas telefónicas a su nombre

La secretaria de Gobierno estatal, Guadalupe “Lupita” Murguía; presentó un documento ante el Instituto Electoral del Estado de Querétaro (IEEQ) donde se deslinda de la supuesta encuesta telefónica que se le atribuye. A través de una grabadora se le pregunta a los ciudadanos su opinión sobre qué tanto conocen de su carrera política; esto de cara al proceso electoral de 2024.

En entrevista, destacó que ella desconoce cuál es la empresa responsable de haber realizado la aplicación de la encuesta telefónica en los últimos días.

Dijo que, con la finalidad de que no se le pueda atribuir algún tipo de responsabilidad en materia político-electoral; aseguró ante el órgano electoral que ella no ha contratado un servicio de esta naturaleza por lo que consideró necesario desvincularse del asunto.

Lupita Murguía expuso que su futuro electoral dependerá de los estudios que realice el Partido Acción Nacional (PAN).

“Simple y sencillamente no hago encuestas porque voy a estar a lo que finalmente el partido determine; pues de los estudios y grupos de opinión que ellos determinen. No sé quién la esté haciendo y ya presenté un escrito para deslindarme (…) No me ha comentado nada (el IEEQ), yo mandé el escrito”, declaró.