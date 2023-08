Paul Ospital: Ciudadanos deben presentar iniciativas parlamentarias

Paul Ospital Carrera, legislador por el PRI, presentó una iniciativa de reforma legislativa en materia de participación ciudadana, para que los habitantes de Querétaro puedan presentar de manera más sencilla modificaciones a las leyes locales; es decir, iniciativas de ley construidas de puño y letra de los ciudadanos.

El diputado local mencionó que actualmente existen candados que han hecho “imposible” que un ciudadano cumpla con los trámites legislativos, uno de ellos es el reunir firmas del 1 por ciento de la lista nominal actualizada, es decir alrededor de 17 mil firmas.

Paul Ospital se pronuncia

“Por incumplir con los requisitos de ley, los ciudadanos no han presentado iniciativas, porque se requiere el respaldo de la lista nominal actualizada que es de aproximadamente 1.7 millones de ciudadanos. Es decir 17 mil firmas. Tal vez sonaría sencillo, pero no lo es. Un precandidato en todo el país juntó 7 mil; no es tan fácil conseguir todo eso”, reconoció Paul Ospital.

Además, dijo que la iniciativa que presentó es una reforma a los Artículos 58, 63 y 43, que implica no sólo el reducir el número de firmas. Sino que se obligue a la Legislatura local a que dictamine en comisiones o pleno. Ya sea en sentido positivo o negativo. Las iniciativas ciudadanas que reciba el Congreso para evitar que estos proyectos de ley sean congelados o pospuestos por tiempo indeterminado.

“Tiene que ver con el porcentaje del 1 por ciento al 0.3 por ciento, equivalente a 5 mil firmas para poder ingresar un documento (…) y que haya una obligatoriedad de discusión (…) En

Querétaro no tiene esta medida. Quien la tengan en el Congreso y con 31 días naturales para que puedan ser discutidas (las iniciativas) en comisiones, de lo contrario se va a pleno”, adelantó.

Añadió que esto incentivaría que colectivos y universidades puedan tener más participación y puedan presentar iniciativas de ley en temas de interés público.

“Con la obligatoriedad de la discusión de dichas iniciativas, se otorga la facultad legal a los ciudadanos de ponernos a chambear”, concluyó.

Con información de Estrella Álvarez