¿Sabías que Querétaro es la palabra más hermosa del Español?

Querétaro se coronó como la palabra más bonita del español. Ni resiliencia, gracias, flamenco, o alegría pudieron derribarle el primer lugar que le otorgó a la palabra los más de 33 mil votantes en el festejo del Día del Español por allá del 2011.

Fue el Instituto Cervantes quien organizó -en 2011- el festejo del Día del Español e invitó a una treintena de personalidades de la cultura, deportes y los espectáculos a proponer cada uno una palabra y más tarde abrió la convocatoria a los internautas, para que eligieran su favorita.

Y quien propuso la palabra ganadora fue el actor mexicano, Gael García Bernal.

“Hay una palabra que me encanta que se llama Querétaro, que es una ciudad de México. Siento que no existe palabra más bella en el español que Querétaro, además, escrita es preciosa, es larga y tiene esta mezcla de q, la u, la e. La u que es silenciosa, pero es necesario ese espacio sino querer no sería querer”. Así explicó García Bernal en un video.