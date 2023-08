Avanza proyecto para mujeres emprendedoras en Querétaro

Carlos Noriega

Con el objetivo de complementar la estrategia a nivel municipal enfocada en mujeres emprendedoras, por medio de la iniciativa “Contigo un paso más”, la asociación “Victoria 147”, en conjunto con el municipio de Querétaro, han realizado un programa estratégico y especializado para mujeres empresarias de la capital del estado.

“Victoria 147 es una asociación que trabaja a nivel nacional, una de las asociaciones más fuertes impulsoras de un modelo único de las empresas encabezadas por mujeres (…) esto no es un proyecto para incubarlas, no es un proyecto para atender a una idea de emprendimiento, es un proyecto para buscar que este semillero de mujeres que ya encabezan una empresa, no tengan el obstáculo de poder crecer”, expresó Tania Palacios, secretaria de Desarrollo Sostenible.