Pide Xóchitl Gálvez trabajo en equipo en Querétaro

La senadora solicitó 'no apostar al odio'. / Fotografía: Armando Vázquez

La senadora Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial de México por el Frente Amplio por México, solicitó a los ciudadanos que se trabaje en equipo con el Gobierno del Estado de Querétaro, para sacar adelante los proyectos que encabeza Mauricio Kuri.

Lamentó que tenga que recurrir a un endeudamiento para generar energía cuando el sector privado puede hacerlo.

Por ello, ante el sector empresarial en una reunión que sostuvo en el Club de Industriales, destacó la necesidad de que la Federación se involucre en temas de seguridad, movilidad, energía eléctrica y agua para apoyar a Querétaro.

“Y bueno, ustedes están sufriendo porque tienen que endeudar al estado para hacer una línea de transmisión, eso es muy injusto que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no le devuelva a Querétaro lo mucho que Querétaro le da, porque ustedes le dan un montón de dinero a la federación en impuestos”, advirtió.

Xóchitl Gálvez llega a Querétaro

Mencionó que esto en realidad podría sumarse el sector privado, “pero como no pichan, no cachan, ni dejan cachar (el gobierno federal), pues no dejan que participe el sector privado, pero también podríamos generar energía hasta un mega sin permisos y eso ayudaría a la pequeña y mediana industria”.

Xóchitl Gálvez destacó que en el país se necesita seguridad, donde afortunadamente Querétaro “se defiende, trabaja, pero tienen al lado cosas, complicidad, pero tiene que haber una estrategia de seguridad que contenga a los delincuentes, porque si no no van a venir las inversiones”.

Señaló que se tienen pendientes como el concluir las obras en la carretera México-Querétaro para reducir accidentes, así como apostar a la seguridad y tener vigilancia constante.

Además, destacó la necesidad de que los ciudadanos trabajen en equipo y exijan a los funcionarios para resolver problemas.

De igual manera, dijo que es indispensable acabar con el odio, violencia y desunión, incluso familiar que ha dejado la polarización en el país por la política.

Con información de Estrella Álvarez