Pide la NASA enfoque científico para estudiar fenómeno Ovni

NASA anunció el año pasado que investigaban los llamados Objetos Voladores No Identificados (Ovni) que no pueden clasificarse como fenómenos aéreos o naturales.

Investigaciones de dicha naturaleza han sido rechazadas por la ciencia convencional, por lo que el equipo de la NASA pidió un enfoque científico más riguroso para el estudio de los ‘fenómenos anómalos no identificados’.

Un equipo independiente de 16 científicos convocados por la NASA presentará un informe de las observaciones en el cielo que no pueden identificarse como fenómenos aéreos o naturales, comúnmente denominados Ovnis.

Sin embargo, el astrofísico David Spergel, presidente del estudio resaltó en días pasados que “los datos actuales y los informes de testigos no bastan por sí solos para proporcionar pruebas concluyente”.

“Una de las lecciones que hemos extraído es la necesidad de más datos de alta calidad y de datos medidos con instrumentos bien calibrados, observaciones múltiples y la necesidad de una conservación de datos de alta calidad”, añadió durante la primera reunión pública del equipo.

Para resaltar dicho punto, el director de la oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios del Pentágono, Sean Kirkpatrick, exhibió un vídeo grabado por un avión militar P3 en el oeste de EE.UU.

En el vídeo de la pantalla se ven dos puntos distantes moviéndose de un lado a otro, que se convirtieron en tres puntos. El P3 fue incapaz de interceptar los puntos y el piloto informó del suceso a la base.

Sin embargo, análisis del vídeo indicaron que los objetos estaban muy lejos uno de otro y probablemente se trató de aviones comerciales en un corredor de vuelo importante.

“Este es el tipo de cosas que pueden burlar y/o proporcionar una percepción errónea tanto a pilotos muy entrenados, como a sensores”, dijo Kirkpatrick. “Cuando no están seguros, lo informan ahora, y eso es lo que se supone que deben hacer”.

En contraste, presentó otro vídeo de un fenómeno que permanece inexplicable, un orbe metálico volador avistado por un dron MQ-9 en un lugar no revelado de Oriente Próximo.

“Este es un ejemplo típico de una cosa que vemos la mayoría de las veces. Los vemos por todo el mundo, y vemos esto haciendo maniobras aparentes muy interesantes”, añadió Kirkpatrick.

Debido a que se consideran como eventos posiblemente anómalos a “cualquier cosa que no sea fácilmente comprensible por el operador o el sensor”, un método de estudio más riguroso y científico es necesario para explicar los avistamientos de Ovnis.

Tras las declaraciones de David Grusch, exoficial de inteligencia de EE.UU., sobre el hallazgo de “restos biológicos no humanos” en naves no humanas recuperadas por el gobierno, el director de la NASA reiteró que hace falta un análisis científico del tema.

“Respecto a lo que han visto los pilotos de la Armada, he hablado con ellos, he hablado con el Pentágono y decidí, como jefe de NASA, que debemos tomar esta situación desde un punto de vista científico”.

Durante una gira de trabajo en Argentina el director de la NASA, Clarence W. “Bill” Nelson, resaltó que la existencia de vida extraterrestre es una posibilidad real y el panel de científicos independientes presentará en los próximos un informe sobre el tema.

“He consultado a científicos sobre si en el universo existe alguna chance de que haya un sistema solar con un planeta como el nuestro, que no esté ni muy cerca ni muy lejos de su sol, que tenga características similares a la Tierra para tener una atmósfera habitable”.

“La respuesta que me dieron, es que hay más de un billón de planetas similares, probablemente con vida”, señaló Nelson, “Personalmente creo que en el Universo, hay vida afuera”, agregó.

“El universo es muy grande, los científicos ya nos dijeron con bastante precisión que la probabilidad es de uno en un trillón de que haya otra Tierra como nuestro planeta que pueda crear vida”.

Sobre los avances para aplicar un enfoque científico a la investigación del fenómeno Ovni, indicó que la NASA tiene “sensores que recogen información y tenemos una docena de científicos muy prominentes que están deliberando en este momento”.

“La NASA está preparando un documento final que será difundido este año, en el que aborda el punto de vista científico sobre este tema […] a fines de este verano van a informar al respecto”, afirmó.

“¿Tiene esto algo que ver con los testimonios en el Congreso? No lo sé. Pero sí puedo afirmar que estamos buscando vida extraterrestre en el espacio, especialmente en Marte”, sostuvo el director y exastronauta de la NASA.

