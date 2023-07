Esperan más de 40 mil visitantes al Parque Bicentenario Querétaro

La entrada al parque es gratuita. / Facebook (@ParqueBicentenarioQueretaro)

El director del Parque Bicentenario Querétaro, Francisco Castro, mencionó que durante el inicio de este periodo vacacional, la cifra de visitantes por semana representa un 10 por ciento más con relación a las 3 mil personas registradas durante los fines de semana anteriores al inicio de dicho periodo.

“La expectativa es por lo menos llegar a 50 mil visitantes, en esta temporada vacacional, que nosotros la estamos considerando hasta el 28 de agosto (…) si se comporta como la temporada pasada, casi el 50 por ciento serán visitantes locales, y el otro 50 por ciento estaremos recibiendo visitantes foráneos” refirió.

Te podría interesar: Lanzarán licitación para construir paradas Qrobús

Asimismo, expresó que el ingreso al Parque Bicentenario Querétaro es gratuito, por lo que las únicas restricciones para ingresar al establecimiento son: no llevar objetos punzocortantes, envases de vidrio y líquidos; se permite el ingreso de alimentos procesados, que no sean enlatados o en envases de vidrio. Los horarios para la temporada serán: martes y miércoles de 8:30 am a 4:30 pm (solo para áreas verdes). De jueves a domingo, en un horario de 10 am a 6 pm con las atracciones funcionando.

“Para esta temporada vacacional vamos a sacar una pulsera de todo incluido que tendrá un costo de 250 pesos, con esta pulsera puedes hacer uso de todas las atracciones del parque ilimitadamente”, adelantó.

Con información de Carlos Noriega