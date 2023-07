El compromiso con tren México-Querétaro es dejar libre derecho de vía

El Tren México-Querétaro será construido por la próxima administración estatal, y el único compromiso que tiene Querétaro es es liberar la vía para que pueda construirse.

De acuerdo con el gobernador Mauricio Kuri, este compromiso es para que se pueda desarrollar dicha infraestructura.

Aseguró que se apoyará el proyecto del Tren México-Querétaro, luego de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que ya se llevó a cabo la firma de convenio con la empresa Kansas City para el desarrollo de este proyecto.

“Yo hablé con el señor presidente a principios de año, él me comentó de la idea que tenía de dejar el proyecto, y el compromiso que hicimos incluso con la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum era que Querétaro se comprometía a liberar toda la vía de la parte de Querétaro”, agregó.

Destacó que en uno de los proyectos en el sexenio federal anterior era que la estación concluyera en la colonia Calesa, hecho que fue rechazada por colonos y aún se desconoce si en el nuevo se considera este destino final.

“Seguramente, no se ha empezado porque no hay un proyecto, o no nos lo han compartido por lo menos. Habrá que ver dónde está el proyecto, si es el mismo que se tenía hace años, por dónde pasa, adónde llegaría, si llegaría a la Vieja Estación del Ferrocarril”, añadió.