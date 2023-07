Presentan proyecto BLOQUE ante la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información / Foto: Especial

El Presidente Municipal de Querétaro, Luis Nava, se reunió con integrantes de la Asociación Mexicana de la Industria de Tecnologías de la Información (AMITI), para presentar lo que será el Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, que brindará espacios de capacitación y nuevas oportunidades.

“Ustedes lo saben, para innovar se requiere asumir riesgos y en Querétaro lo estamos asumiendo, en Querétaro lo estamos haciendo y por eso hoy estamos aquí con ustedes diciéndoles crean en Querétaro, crean en este proyecto, los invitamos porque será una realidad en el mes de septiembre de este año y tenemos las puertas abiertas para todas y todos ustedes. Bienvenidos a Querétaro, decídanse, BLOQUE los espera para que su proyecto, sus negocios y sobre todo generar juntos este gran ecosistema de innovación”, señaló el Alcalde.

Luis Nava explicó cómo la diversidad de la industria en Querétaro ofrece una ventaja competitiva. También resaltó las condiciones favorables que ofrece la ciudad tanto jurídicamente como en el ámbito de la seguridad pública. También detalló las características del edificio, que será moderno, accesible y respetuoso con el medio ambiente. Además, mencionó el “ecosistema 4E”, para aprovechar al máximo los proyectos y promover su utilidad social para proporcionar oportunidades en educación, empleo, emprendimiento y entretenimiento en la industria.

Alfonso Monroy, Director General Jurídico de BITSO, afirmó basado en su propia experiencia que elegir Querétaro es una decisión acertada tanto para los negocios como para la calidad de vida de sus familias. Por su parte, Isidro Quintana, Director General de CISCO México, expresó su entusiasmo por colaborar con BLOQUE en áreas clave como la capacitación y el desarrollo de habilidades digitales. También proporcionó una visión general de los programas educativos y el laboratorio tecnológico que formarán parte del próximo Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE.

Guadalupe Sánchez, Consejera de AMITI y Presidenta de “Brain Up Systems”, celebró la iniciativa del Municipio de Querétaro porque: “son de gran relevancia para la competitividad de nuestro país, sin duda, el Centro de Innovación y Tecnología Creativa, BLOQUE, será este punto de encuentro que nos permitirá generar sinergias y colaborar en el fortalecimiento del talento, el emprendimiento, la inclusión y la generación de empleos. Como AMITI refrendamos nuestro compromiso con ustedes y cuenten con nosotros”.

Durante esta reunión estuvieron directores, titulares y representantes de reconocidas empresas del sector como son: Netflix, Apple, Grupo CARSO, BITSO, Angel Ventures, Meta, Biossmann, IBM, Qualitas, BMC Software, Oracle de México, Capa 8. Thomson Reuters, Softteck, Kyndril, Automation Anywhere, Qbit México, EMMAX Tech, Iqsec, Ozaru, Neta Systems. Knoware- ProMX, Information Technologies Consultant, Magnabyte, Globalsis, Avantare Consultores, BrainUP, LOGMA, Involve RH, We Are The Robots Inc, Fashion Digital Talks, TechAdmin, Palladium, AWS, Kavak, Platzi, Toyota, Info 100, T- Systems México, AM&M, Digital Black Swan, Seguridata, Furukawa, Tan Tan, Embajada de Reino Unido, Embajada de Canadá, entre otros.