Urge la regularización de 51 condominios ubicados en la capital

El presidente municipal de Querétaro, Luis Bernardo Nava, declaró que, respecto a la iniciativa presentada por el diputado, Manuel Pozo Cabrera, que consta en establecer la regularización de los condominios en la ciudad mediante el proceso de entrega recepción, son más de 250 fraccionamientos los que no han sido entregados a municipio.

Sin embargo, se han identificado 51 de estos como los más grandes e importantes, por lo que requieren de la intervención urgente por parte de servicios públicos.

Uno de los propósitos de la iniciativa presentada ante el congreso local, es buscar que los desarrolladores de condominios realicen el procedimiento de entrega recepción ante el municipio, y así, ofrecer mecanismos de garantía para evitar y prevenir el rezago dentro de los mismos.

“Esta medida nos va a ayudar a que no se continúe con este rezago que se está generando de la entrega recepción de fraccionamientos, la problemática que tenemos es que si los desarrolladores no hacen esa entrega recepción, no pasan a ser bienes o servicios públicos, entonces el desarrollador sigue teniendo bajo su responsabilidad, las vialidades, las áreas verdes, el alumbrado, ,entonces, ya después de que vende no tiene ningún incentivo para darle mantenimiento, ni a las áreas verdes, ni a las vialidades ni al alumbrado (…) por eso, requerimos que nos hagan la entrega de estos fraccionamientos para que el municipio a partir de ahí, se haga cargo con todas las de la ley de la prestación de los servicios”, refirió Luis Nava.