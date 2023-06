Invertirá Querétaro en red de tendido eléctrico

Ante las altas temperaturas registradas en Querétaro, ha aumentado la demanda eléctrica. / Foto: Especial

El Gobierno del estado de Querétaro, a través de la Agencia Estatal de Movilidad, afina los detalles de un proyecto para la construcción e instalación de 150 kilómetros de tendido eléctrico nuevo, moderno y seguro para ampliar la capacidad de distribución de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Además, se construirán subestaciones para transformar la energía y poder distribuirla de manera más eficiente en la entidad.

En entrevista radiofónica, el titular de la Agencia Estatal de Movilidad, Mauricio Reyes Caracheo, explicó que el estado no violaría la ley ni estaría invadiendo la competencia del Gobierno federal al invertir en infraestructura, pues se encuentran gestionando las autorizaciones con la CFE. De acuerdo con la ley eléctrica, la infraestructura de distribución de energía es responsabilidad del Gobierno federal.

“Estamos pensando en llegar a 150 kilómetros de línea en 115 mil volts, para eso necesitamos transformar la energía, hacer varias subestaciones eléctricas para alimentar estas líneas y crear un sistema alterno al que existe y que será nuevo, moderno y seguro al que hoy existe”, adelantó el funcionario estatal.

Reyes Caracheo explicó que esta inversión permitirá al estado mitigar las afectaciones que ya se presentan en la actualidad con las interrupciones del servicio eléctrico. La causa de los apagones son la falta de infraestructura que pueda soportar la demanda de servicio, y es que con las altas temperaturas, esta semana la CFE registró el máximo histórico de demanda eléctrica con más de 52 mil megawatts.

“Es un tema para preocuparse, pero es un tema que se veía llegar, no se han hecho las inversiones en infraestructura de distribución y transmisión (de energía) requerida de acuerdo al crecimiento de la demanda que está teniendo el país. Las inversiones se detuvieron, no entendemos el por qué y teníamos que llegar a estos momentos”, declaró Reyes Caracheo.

Mientras no se renueve la infraestructura de la CFE y las altas temperaturas continúen en Querétaro, es muy probable que los apagones sigan presentándose, pues no existen las redes de tendido eléctrico suficientes para distribuir de manera más eficiente la energía, por lo que las redes existentes colapsan ante la sobrecarga.

Mauricio Reyes explicó que el Gobierno federal dejó de invertir en la CFE, no se renovaron las líneas eléctrica, no se modernizaron las subestaciones y no se amplió la capacidad de la empresa para generar más energía; la CFE podría estar generando hasta 85 mil megawatts, pero no cuenta con la infraestructura para distribuir eficientemente y de forma segura tal magnitud de energía.

Con información de: Salvador Castillo