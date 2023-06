Querétaro; novena entidad del país en acceso a Internet

Juan Carlos Machorro

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2022 (ENDUTIH 2022), a cargo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) e Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), Querétaro se coloca como la 9na entidad en conexión web, con un 84.1 por ciento, un crecimiento de más de 1.0 por ciento, a diferencia del 2021.

Los líderes nacionales en 2022, son Baja California con 89.9 por ciento; Ciudad de México con 89.7 por ciento; y Aguascalientes con 86.9 por ciento. Mientras que las entidades con menos usuarios web son: Guerrero con 67.5 por ciento; Oaxaca con 62.5 por ciento y Chiapas con 56.7 por ciento.

La ENDUTIH estimó que, en 2022, había 93.1 millones de usuarios de Internet, lo que significa un 78.6 por ciento de la población arriba de los 6 años de edad. El aumento nacional fue de 3.0 puntos porcentuales respecto al 2021 (75.6 por ciento).

En materia del porcentaje de los hogares con Internet, el estado de Querétaro se coloca en la posición sexta a nivel país, con un 77.4 por ciento de sus viviendas con una conexión web.

Los primeros sitios del país en la materia son Ciudad de México con 86 por ciento; Baja California con 83.1 por ciento y Nuevo León con 81.5 por ciento. Mientras que las entidades con más atraso son Chiapas con 38.4 por ciento; Oaxaca con 47.4 por ciento y Guerrero con 53.6 por ciento.

En uso de computadora -en sus diversas modalidades-, el 37 por ciento de la población arriba de 6 años de edad la utiliza. Comparado con el 2019, es una disminución de 5.4 puntos porcentuales.

En relación a usuarios de telefonía celular, la ENDUTIH 2022, subraya que Querétaro se coloca en la posición 15 de las 32 entidades con un porcentaje de 81.6 por ciento de sus habitantes con uso de este sistema de comunicación.

Las entidades con el mayor porcentaje de usuarios de teléfono celular son: Baja California con 89.5 por ciento; Ciudad de México con 87.7 por ciento; y Baja California Sur con 87.6 por ciento. Las entidades con los valores más bajos fueron: Chiapas con 61.2 por ciento; Oaxaca con 64.2 por ciento y Guerrero con 67 por ciento.

En el punto de hogares con televisor, el estado de Querétaro se ubica en la posición 12 a nivel país con un 92.5 por ciento de sus viviendas con este aparato de comunicación.

Las entidades líder del país son Ciudad de México con 96.7 por ciento; Coahuila con un 95.5 por ciento y Jalisco con un 94.6 por ciento. Los estados con mayos atraso fueron: Guerrero con 80.3 por ciento; Chiapas con un 76.9 por ciento y Oaxaca con un 75.1 por ciento.

En 2022, en el ámbito urbano, 83.8 por ciento de la población de más de 6 años de edad, utiliza Internet (4.5 millones de usuarios). Mientras que en el sector rural, son 62.3 por ciento, los que usan esta herramienta. A nivel nacional, un 78.1 por ciento de las mujeres de más de 6 años de edad son usuarias web; mientras que en los hombres el porcentaje es de 79.3 por ciento.

En 2022, el grupo de edad que concentró el mayor porcentaje de usuarios web fue de 18 a 24 años, con una participación del 95.1 por ciento. Por su parte, el grupo de personas que menos usa el servicio web son quienes rebasan los 55 años de edad.

Para 2022, el tiempo promedio en uso de Internet al día, por persona, fue de 4.5 horas. En 2019, el tiempo promedio fue de 3.9 horas; en 2020, de 4.7; y en 2021, de 4.8 horas.

Entre 2019 y 2022, el porcentaje de usuarios que se conectó con dispositivos smartphone y smart TV aumentó de 95.2 a 97 por ciento y de 23.1 a 30.4 por ciento, respectivamente.

En el rubro internacional, Corea del Sur, Reino Unido, Suecia, España, Estados Unidos, Alemania y Chile, nueve de cada 10 personas son usuarias web. Mientras que México, la proporción es de 7 de cada 10 personas, cifra mayor a Colombia y Sudáfrica. Entre 2021 y 2022, las personas usuarias de Internet en el país incrementaron 3.0 pintos porcentuales.

Al respecto, Javier Juárez Mojica, comisionado presidente en suplencia del IFT, es esencial el medir y saber la realidad de los usuarios web, así como entender el uso que hacen de esta herramienta.

“Debemos concentrarnos en los no usuarios de Internet (25.3 millones de personas), más del 50 por ciento de estos usuarios indican que no lo usan porque no saben cómo utilizarlo, lo que implica ampliar una adecuada promoción de educación digital”, dijo.