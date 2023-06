Presentan ‘Conectar’ para la búsqueda masiva de personas en Querétaro

Bajo el lema “Que la red nos acerque para que nadie haga falta”, se presentó el programa Conectar para la búsqueda de personas no localizadas en Querétaro.

Se trata de una herramienta digital que agiliza la difusión de fichas de búsqueda de niñas, niños, adolescentes y mujeres, mediante las Alerta Amber o el Protocolo Ambar.

El gobernador del estado, Mauricio Kuri, y el fiscal general, Alejandro Echeverría Cornejo, encabezaron la firma del convenio, al que se sumaron más de 80 instituciones públicas y privadas a fin de dar la máxima difusión de las cédulas de personas no localizadas.

Cuando exista una de estas fichas, se emitirá el mensaje a los distintos aliados: empresas privadas, universidades, instituciones gubernamentales y medios de comunicación, para que a su vez difundan entre sus colaboradores y sus medios de difusión, de manera que los mensajes podrán verse en cines, centros comerciales, el aeropuerto, terminal de autobuses y medios informativos.

Esta estrategia, resaltó el gobernador, permitirá participar de la búsqueda inmediata de personas que podrían estar en riesgo o ser víctimas de un delito.

“Unimos fuerzas para proteger a quienes más lo necesitan. Sepan que en este tema no hay descanso, la búsqueda no se detiene, la esperanza no se apagará y la justicia prevalecerá para que nadie haga falta”, expresó Mauricio Kuri.