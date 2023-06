Video: Volcán Kilauea de Hawái entra en erupción

El volcán Kilauea en la Isla Grande de Hawái entró en erupción este miércoles por la mañana y los flujos de lava están confinados al suelo del cráter circundante, advirtió el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

La última vez que el Kilauea hizo erupción fue en enero, actividad que se prolongó hasta marzo. El Observatorio de Volcanes de Hawái (HVO, por sus siglas en inglés) del organismo identificó un brillo en las imágenes de la cámara web de la cumbre del Kilauea este miércoles a las 4:44 am, indicando una nueva erupción.

También apuntó que está aumentando el código de colores de aviación de Kilauea de naranja a rojo, mientras se evalúa la erupción. Ubicado en un área cerrada del Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, Kilauea es uno de los volcanes más activos del planeta.

En el 2019, una gran erupción de dicho volcán y una serie de terremotos devino en la destrucción de cientos de hogares y establecimientos.

The #Kilauea volcano on Hawaii’s Big Island erupted at 4:44 a.m., according to the United States Geological Survey: https://t.co/rUgiOycQkd pic.twitter.com/YScY1DnA4S

— AccuWeather (@accuweather) June 7, 2023