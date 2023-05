Presupuesto del IMSS condiciona la vida de derechohabiente

Héctor Osornio

José Ricardo Francisco Mendoza Reséndiz utiliza una prótesis de pierna tras perder la extremidad en un accidente de tránsito ocurrido hace 30 años, desde entonces, depende de la prótesis para poder trabajar y para poder llevar con normalidad su vida. Sin embargo, requiere una nueva prótesis ya que la que utiliza actualmente le ha generado problemas en la cadera.

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no pueden atender su demanda debido a que el presupuesto limita el apoyo económico para entregarle a Francisco Mendoza una nueva prótesis. Él afirma que “los protesistas me han dicho que ellos sin problemas me la cambian, solo que ellos (IMSS) no quiere soltar el recurso”.

Existen distintos tipos de prótesis de pierna, las cuales se diferencian por la facilidad que permiten al usuario en la movilidad. Las prótesis de fase 1 y 2, tienen como característica la rigidez. La rodilla de estas se compone por un mecanismo circular atravesado por una liga que permite doblarla. Mientras que las de fase 3 y 4 otorgan una mejor movilidad al contar con 4 ejes en la rodilla que facilita la flexión.

José Francisco dijo conocer la mayoría de las prótesis, pues le ha tocado usarlas. El hecho de haber utilizado prótesis de fase 1 y 2 durante gran parte de su vida lo ha llevado a actualmente sufrir dolores de cadera y tener problemas con las lumbares por la forma que tiene que adoptar al caminar. Mendoza Reséndiz aseguró que “Ya tengo problemas en la cadera y lumbares porque a veces para dar el paso tengo que levantar la cadera”. Además, que el uso de las prótesis le ha generado llagas en la parte de la pierna.

Los especialistas que proveen las prótesis para el IMSS han aconsejado a José solicitar una mejor prótesis, ya que por las activadas físicas que él realiza en su trabajo, como caminar y andar en motocicleta, le resultarían más fáciles de realizar con una prótesis de mejor calidad a la que tiene actualmente.

El IMSS les asigna a los derechohabientes que requieren una prótesis un cambio de estas por año, de la cual el costo puede ascender hasta los 50 mil pesos. Sin embargo, solo el costo de una rodilla para prótesis de fase 3 puede llegar a costar ese presupuesto.

Mendoza Reséndiz, se niega a recibir una prótesis de menor calidad a la que ya tiene pues “si ya tengo una buena, ¿por qué voy a aceptar que me den una que solo me va a afectar?”.

Este hecho puede que no sea aislado, pues con el tiempo, las personas que cuentan con una prótesis que el IMSS les otorgó con base a su presupuesto, es probable que les cause los mismos problemas que a Ricardo, es decir, dolores en la cadera y lumbares por el esfuerzo de levantar la cadera para poder caminar.

De acuerdo con cifras del INEGI, en 2015 existen cerca de 780 mil personas con amputaciones en México, mientras que solo el 10% de estas tiene acceso a una protesis.