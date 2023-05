Tec de Monterrey Campus Querétaro transforma la educación en el país

En el Club de Industriales de Querétaro, frente a líderes de campaña, promotores y personas comprometidas con la filantropía, se llevó a cabo la ceremonia de apertura de Red de filantropía “Cultivando legados que trascienden” con la asistencia de Pascual Alcocer Alcocer, vicepresidente de la Región Centro Sur y director del Campus Querétaro, Helmut Huber Herrera, presidente de Educación Superior del Centro AC y copresidente de la Red y Rodolfo Loyola Vera, presidente del Comité de Desarrollo de ESCAC y también copresidente de la Red.

Alcocer destacó que la campaña se extenderá por 5 semanas, buscando donativos y fondear becas para jóvenes sin las condiciones económicas para estudiar, cuyo talento y alto sentido de compromiso social los hacen destacar.

Helmut Huber dijo que todos podemos y debemos tener la consciencia para respaldar a los jóvenes, mediante iniciativas que generan acciones, buscando cambiar el futuro del país. De igual forma, agradeció la respuesta de los participantes y los exhortó a sumar a más personas.

”Ahora, tras 4 años de carrera creo que mi aprendizaje más grande ha sido perderle el miedo a crecer. Actualmente me dedico a la asesoría financiera y me doy cuenta que mi labor en México ya está sucediendo, y que ya no soy una líder del mañana, ya soy una líder de hoy”, indicó Xitlalli Pastén, alumna Líder del Mañana de la sexta generación, candidata a graduarse de la licenciatura en Finanzas.