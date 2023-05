Mauricio Kuri pide a funcionarios ‘que hagan bien su chamba’

Ante la aproximación del periodo electoral, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, refirió que quienes tienen aspiraciones deben empezar a buscar ser conocidos y contar con apoyo social, pero con trabajo que los respalde.

El propio mandatario reconoció que el 2024 será un año competido en materia electoral para el estado.

“Yo lo que siempre les he dicho es que hagan bien su chamba, porque la principal carta de presentación es su trabajo; eso es lo que a mí me dio… digamos… el reto y me llevó a ser gobernador”, confesó.