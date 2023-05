Velada romántica con Carlos Rivera en Querétaro / Foto: Especial

Carlos Curiel

El Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez recibió a los fans del cantante Carlos Rivera, para disfrutar de casi tres horas de concierto con lo mejor de su repertorio musical, que lo ha posicionado hoy en día como uno de los artistas mexicanos más populares.

La voz de tlaxcalteca iluminó el auditorio que ya lucía lleno desde minutos antes. Las fieles seguidoras lo colmaron de halagos en cuanto salió al escenario, en el cual portó una serie de cambios de atuendo, siempre elegante y formal, como acostumbra en sus shows.

Un viaje a todas partes, Escapémonos, 100 años, Todavía no te olvido, Ya no vives en mí, La luna del Cielo, Recuérdame, El hubiera no existe, Que lo nuestro se quede nuestro y Regrésame mi corazón, fueron algunas de las canciones que interpretó en el primer bloque, donde siempre mantuvo un diálogo con su público, compartiendo anécdotas que lo hicieron crecer como persona y ser humano.

El show estuvo plagado de luces de colores, un séquito de bailarines que entonaban visualmente a la perfección y una decoración que invitaba a la audiencia a sentirse en un ambiente íntimo, donde solo la voz de Rivera se escuchaba a en todo el lugar.

También existió el momento en que el ex participante de La Academia, mostró sus dotes dancísticos, como en la canción Alguien me espera en Madrid, que evocaba un estilo flamenco.

Para el segundo y último bloque, Carlos Rivera interpretó Sincerandome, Bendita tu vida, Otras vidas, La Carta, Fascinación, Me muero y Cómo pagarte?, entre otras, momento en el cual el publico ya se encontraba en éxtasis, demostrando que su música está presente en el mundo artístico hispanoamericano y en el corazón de sus seguidores.