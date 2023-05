Restaurantes en Querétaro para festejar a mamá en el Día de las Madres

Foto: Facebook Argentilia

Este próximo miércoles 10 de mayo se celebrará el Día de las Madres, una fecha especial para todas las familias, pues es dedicado a uno de los pilares más importantes del núcleo familiar y más queridos, por ello te dejamos algunas recomendaciones de los mejores restaurantes de Querétaro.

Así como cada Día del Padre, todos los 10 de mayo, las familias se reúnen para pasar tiempo de calidad con sus respectivas madres, dándole regalos que van desde prendas de vestir, hasta objetos de gran valor.

Sin embargo, de acuerdo a una encuesta aplicada por Planning Quant, las mamás expresaron que tipos de regalos desean recibir este Día de las Madres, entre las que resaltó, invitaciones a comer a algún restaurante con su familia.

Con esto en mente, si aún no sabes que regalarle a mamá, aquí te dejamos algunas recomendaciones de restaurantes que puedes visitar este 10 de mayo en la ciudad de Querétaro.

Te podría interesar: 10 de mayo; Estos son los obsequios que toda mamá quiere

Si quieres sorprender a mamá, deja que se deleite con un buen platillo que podrás encontrar en Bruno Cucina, un restaurante italiano que propone una nueva experiencia culinaria al fusionar sabores en sus diferentes platillos.

Número: 442 245 3142

Ubicación: Bernardo Quintana 5260-1C, Col. Residencial Viveros 76140 Querétaro, México.

“La mezcla perfecta entre un buen trago y cocina cosmopolita”, es la descripción perfecta para este lugar, y es que, si quieres pasar un momento inolvidable en familia este 10 de mayo, sin duda tienes que dejar consentir tu paladar en Hunger.

Número: 442 227 9709

Ubicación: Fixit Urban Center Juriquilla 76220 Juriquilla, México

Sin duda alguna, La Vaka, es el lugar indicado para un día en familia, pues en el buffet que ofrece podrás encontrar cortes a la parrilla, mariscos y pastas, además, este 10 de mayo, el restaurante tiene la sorpresa indicada para mamá, pues ofrecerán la promoción dos por uno en su buffet, “el más grande de México”.

Número: 442 195 32 22

Ubicación: San Luis Potosí – Santiago de Querétaro 11940, 11101 Santiago de Querétaro, Qro.

Las noches en Querétaro entregan momentos perdurables y uno de los lugares perfectos para disfrutar de una experiencia sensorial, es Argentilia, restaurante de cocina argentina e italiana, fusión de la que precisamente sale su nombre.

La gastronomía que presenta este restaurante, sobresale por su selección de cortes importados y pescados frescos, dándole una gran variedad a quienes lo visitan.

Número: 442 216 0685

Ubicación: Av. Constituyentes Pte. 59, Casa Blanca, 76030 Santiago de Querétaro, Qro.

Con un concepto casual y acogedor, Il Diavolo es el lugar donde que te transportará a Italia, con sus pizzas, pastas, ensaladas, paninos y sus platillos grillia, seguro podrás darle a mamá una experiencia diferente.

Número: 442 215 1698

Dirección: Av. Constituyentes 73, Casa Blanca, 76030 Santiago de Querétaro, Qro.

La capital de la cocina italiana en Querétaro se llama Il Duomo, un restaurante enfocado en la elaboración de las mejores recetas de alta cocina italiana con sabores de la región ítalo, así como la distribución de los mejores vinos, mezcla perfecta para satisfacer los diferentes paladares y gustos, de acuerdo a los más altos estándares de calidad.

Número: 4422236909

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana Arrioja 32, Calesa, 76020 Santiago de Querétaro, Qro.

Con un concepto gastronómico único, Ziracco propone una mezcla del tradicional sabor de Italia y un toque gourmet, que deleitará tus sentidos, además de ofrecer música en vivo como cereza en el pastel para festejar este 10 de mayo.

Número: 4425382371

Dirección: Calz. de los Arcos 161, Calesa, 76020 Santiago de Querétaro, Qro.

¿Por qué no celebrar un día tan especial con una hamburguesa especial? este Día de las Madres, como en cualquier otro día, no esta completo si no comes una deliciosa Carl’s Jr. con jugosa carne y vegetales frescos que acompañarán a la perfección esta celebración.

Dirección: Av. Constituyentes 28, zona dos extendida, Alameda, 76040 Santiago de Querétaro, Qro.

Una mezcla de recetas tradicionales con cocina japonesa contemporánea, Ikebana Teppan hará que este día sea todavía más especial, como mamá, por lo que sin duda es muy buena opción para celebrar con sabores diferentes.

Número: 4426884586

Dirección: San Luis Potosí – Santiago de Querétaro 12401, Jurica, 76127 Santiago de Querétaro, Qro.

Casa Bugambilia Brunch and Coffee ofrece una variedad de platillos deliciosos para que lleves a mamá ya sea a desayunar o comer este 10 de mayo.

Número: 4423540832

Dirección: Melchor Ocampo Sur #11

Un lugar en el que seguramente te sentirás en un ambiente familiar y acogedor, es claramente La Pastería, con sus recetas italianas que te transportarán al país de la pasta en una experiencia única como el amor de una madre.

Número: 4422910378

Dirección: 11798 Paseo de la Republica, Epigmenio Gonzalez, El Salitre, 76127 Santiago de Querétaro, Qro.

L’Osteria de Il Duomo, es un lugar que no te puedes perder, con un gran sazón y sabores que harán un día especial, aún más especial, ofreciendo diferentes platillos como cortes, pizzas, pastas y mariscos.

Número: 4426886048

Dirección: Soto Mayor, Carr. Querétaro San Luis Potosí 12401 Local 107 Zona VIP, Félix Osores, 76127 Santiago de Querétaro, Qro.

Con el sabor mediterráneo, Sanlucar es el lugar ideal para cualquier motivo de festejo, pues este rincón de España en Querétaro, te hará no querer pararte de la mesa sin probar cada uno de sus deliciosos platillos.

Número: 4422453245

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 4607, Alamos 3ra Secc, 76160 Santiago de Querétaro, Qro.

Este Día de las Madres celebrarlo con cocina española, sabores que dejarán marcas en tu paladar y Taberna El Quillo es el lugar perfecto para ello, por eso, el 10 de mayo dale a mamá una experiencia gastronómica diferente.

Número: 4426881630

Dirección: P.º de la República 135, Jurica, 76100 Santiago de Querétaro, Qro.

El Pueblo de Bernal cuenta con un restaurante emblemático de cocina internacional, llamado Black Onyx, donde los comensales disfrutan de una vista increíble hacia el monolito, en un escenario agradable, tranquilo y muy disfrutable.

Número: 4416881931

Dirección: Calle Miguel Hidalgo 8, Zona Centro, 76680 Bernal, 76680 Queretaro, Qro.

La Bocha es un restaurante en Querétaro que te ofrece una propuesta de cocina tradicional argentina con diferentes alternativas eno-gastronómicas en un ambiente único.

Su cocina tradicional argentina, cuenta con carnes asadas a las brasas, pastas amasadas, empanadas al horno de leña, pizzas, pan horneado, choripanes, postres artesanales y muchos otros platillos, que cautivarán tus sentidos.

Número: 4429629117

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 11, Pathe, 76020 Santiago de Querétaro, Qro.

Este lugar te va a encantar si eres un amante de los cortes y la comida a las brasas. Además de los cortes de carne, también podrás disfrutar de la variedad de platillos, como mariscos, aves, jugo de carne, pastas artesanales, empanadas a la leña, entradas, ensaladas, carpaccios, choripanes y hamburguesas.

Número: 4426749060

Dirección: Hacienda el Tintero 370, Villas del Mesón, 76230 Juriquilla, Qro.

No te puedes quedar sin probar las delicias que Ahuma tiene preparado para ti, además, para este Día de las Madres, el restaurante ofrecerá desayunos, comidas, cena, mariachis, bebidas y un excelente ambiente para disfrutar.

Número: 4422242792

Dirección: Prof. Luis M. Olvera 8, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

En este sitio descubrirás un espacio divertido, con una gran barra que oferta mixología única, una amplia cava de vinos que va acorde con su oferta gastronómica, lo que lo hace perfecto para festejar con diversión este Día de las Madres.

Número: 442-2232022

Dirección: Blvd. Bernardo Quintana 18, Calesa, 76020 Santiago de Querétaro, Qro.

En el corazón del Centro Histórico de Querétaro se encuentra Comalli, un restaurante de cocina mexicana contemporánea, muy representativa de las tradiciones de nuestro país.

El ambiente que se vive es folclórico, con un tinte moderno y música versátil en vivo: desde las ya conocidas cumbias y salsas para bailar, pasando por los ritmos cubanos, hasta la encantadora trova.

Número: 4422127809

Dirección: And. Libertad 5, Centro, 76000 Santiago de Querétaro, Qro.

Sayil Centro le ofrece una experiencia gastronómica única, con el exquisito sabor y sazón de Yucatán, con sus más de 40 especialidades y platillos de alta cocina (carnes y mariscos) donde podrá deleitarse con una exclusiva mixología de autor.

Teléfono: 4423422091

Dirección: 5 de mayo #92, Centro, Querétaro.

Hacienda Los Laureles es. Top en comida mexicana, encuentras ensaladas, pastas, cocina del mar, aves, al carbón y diversos platillos exquisitos.

Número: 2371193592

Dirección: Carretera Qro-SLP Km 8 S/N, Jurica, Querétaro, Mexico

“En Los Arbolitos te sorprenderemos con los sabores más auténticos y deliciosos de México” Número: 7731017777

Dirección: Juriquilla, Querétaro

Este restaurante ubicado en Querétaro ofrece una variedad de comidas y antojitos para disfrutar con toda la familia, además si mamá es fan del futbol, este es un buen lugar para que la lleves.

Un restaurante muy temático donde puedes disfrutar de una rica bebida o una deliciosa hamburguesa.