Querétaro rehabilitará tramo de la carretera 57 a partir de este domingo

El próximo domingo 7 de mayo comenzará la rehabilitación del tramo municipalizado de la carretera México-Querétaro, en el tramo desde la Fiscalía hasta avenida Constituyentes.

La directora de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, Oriana López Castillo, informó de las obras que se llevarán a cabo hasta el próximo 10 de mayo, trabajo que se procurará ejecutar por la noche de 12 a 5 am, para no afectar el tránsito en la vialidad.

Te podría interesar: Municipio de Querétaro protegerá con seguro de vida a periodistas

“La verdad es que no tengo un aforo nocturno, pero sí son los menos, no es como en el día que todo mundo transitamos por la zona, no se cierra completamente la carretera, son solamente carriles y la zona donde vayamos a ir trabajando”, comentó.