IMSS Querétaro operará con normalidad servicio de Urgencias y Hospitalización

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro informa a sus derechohabientes que los días 6 y 7 de abril (Jueves y Viernes Santo) operarán con normalidad los servicios hospitalarios y de Atención Médica Continua.

Se brindará el servicio de Atención Médica Continua las 24 horas en las siguientes Unidades de Medicina Familiar (UMF):

UMF No. 4, en Tequisquiapan,

UMF No. 5, Pedro Escobedo,

UMF No. 6, zona Centro, San Juan del Río,

UMF No. 7, zona Oriente, San Juan de Río,

UMF No. 8, en el municipio de El Marqués,

UMF No. 9, Felipe Carrillo Puerto,

UMF No. 15, Desarrollo San Pablo,

UMF No. 17, Santa Bárbara.

Con relación a los hospitales, se otorgará el servicio de Urgencias en un horario de 24 horas en el Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Av. Zaragoza; HGR No. 2, “El Marqués” y Hospital General de Zona (HGZ) No. 3, en San Juan del Río.

Los casos que se atienden en el área de Urgencias se catalogan de acuerdo con su prioridad con la clasificación del sistema Triage. Por ello, el IMSS en Querétaro exhorta a sus derechohabientes a identificar cuando se trata de una urgencia médica real, que es cualquier condición que ponga en peligro la vida o algún órgano, y que requiere de su pronta atención.