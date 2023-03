Querétaro Maratón, una tradición del estado

Este año se celebra la décimo tercera edición del evento. / Fotografía: Victor Xochipa

El Querétaro Maratón es un evento deportivo que ha adquirido popularidad desde su inauguración en 2010.

Lo que comenzó como una iniciativa más se convirtió en una tradición, ya que en el 2014 la legislatura local “protegió” el evento, para llevarlo a cabo e ir más allá de la administración estatal en turno.

En la primera edición solo existían las categorías de 10 y 21 kilómetros, con un total de 3 mil participantes. Para el año siguiente se exploraron más categorías, logrando 42 kilómetros y extendiendo la asistencia a 10 mil corredores.

Con el arribo de competidores internacionales y más presencia del resto de la república mexicana, en el 2012 sumaron 12 mil asistentes repartidos en las ternas de 10, 21 y 42 kilómetros. En 2013 la cifra se elevó a 15 mil aspirantes, no obstante, la relevancia de aquella edición fueron las certificaciones oficiales.

En ese año obtuvo el aval de la Association of International Marathons and Distance Races (AIMS), la International Association of Athletics Federations (IAAF) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMA).

Para 2014, con el evento protegido y las certificaciones, la justa alcanzó su punto más álgido, registrando 21 competidores, 18 mil de forma oficial y 3 mil fuera de la competencia. Asimismo, el 2015 batió el récord y agregó 24 mil atletas al maratón.

Luego del cambio de administración en el ejecutivo del estado desde la creación de la competencia, el entonces gobernador, Francisco Domínguez, intentó innovar y se le cambió el nombre, fue rebautizado como Rock and Roll Querétaro Maratón 2016.

Una de las modificaciones más significativas fue la adición de grupos musicales y DJ ‘s en la ruta. En el 2017, 18 y 19 se reportaron 13 mil participantes, hecho que significó una reducción en el poder de convocatoria.

Llegó la pandemia en 2020 y la suspensión fue inevitable, se retomó el 21 de marzo del año consecutivo y logró la participación de 12 mil 500 concursantes.

La edición más reciente tuvo lugar el pasado 2 de octubre de 2022, con la administración de Mauricio Kuri y nuevamente se estacionó la participación en 12 mil aspirantes. Actualmente, el evento tiene el objetivo de retomar sus inicios e incentivar a la gente a competir.

