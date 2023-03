Descartan daño estructural en viaducto de Bernardo Quintana

Foto: Twitter inqro

El presidente municipal, Luis Bernardo Nava Guerrero, aseguró que fueron atendidas las denuncias que realizaron los ciudadanos, a través de redes sociales, sobre el desprendimiento de material en el viaducto poniente, de bulevar Bernardo Quintana, a la altura de plaza Sendero; y agregó que la situación no representa un riesgo para la población.

“No hay ningún tipo de riesgo en lo absoluto el personal de obras públicos ya están atendiendo el tema la gente puede circular de manera segura”, reiteró el alcalde.

Por su parte, el director de operaciones de Obras Públicas municipales, Ángel Herrera, afirmó que el día domingo por la tarde se dio el reporte de material de concreto que se desprendió de la estructura vial en Bernardo Quintana.

Posteriormente el lunes por la mañana se envió una cuadrilla de limpieza e identificación del daño. El funcionario insistió en que se trata de un desgaste “normal” de un tope al interior de la estructura del viaducto, cuya función es ayudar a fijar las trabes y evitar su desplazamiento por la dilatación que ocasiona el uso y los cambios de temperatura.

Aseguró que el hecho no se pudo prevenir pues el elemento estaba cumpliendo su función y únicamente habrá que hacer obras de mantenimiento menor. Reiteró que no existe ningún riesgo de colapso en la estructura y que no representa un peligro para los peatones, ni para los automovilistas.

