Alfredo Botello: Ajustarían ley para deudores de pensión alimenticia

Alfredo Botello Montes, adelantó que solicitarán correcciones a la ley que impide a deudores de pensión alimentaria tramitar pasaporte e INE. Aseguró que la ley es imperfecta, pues contempla afectaciones a personas en el padrón de deudores que ya estén cumpliendo sus obligaciones.

“Esa ley imperfecta se votó, por la cámara de senadores, va a ser ley y se va aplicar”, alertó el legislador. Y aseguró que esta reforma impactará incluso a aquellas personas que si cumplen con sus obligaciones alimentarias al colocar en el mismo Registro Nacional de Deudores Alimentarios incluirá tanto a padres morosos y cumplidos.

Por ello tras ser publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), desde el Partido Acción Nacional (PAN) buscarán reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Alfredo Botello identifica fallas

A pesar de que él formó parte de los legisladores que aprobaron el dictamen, afirmó que desde un comienzo identificó las fallas; sin embargo optó por dar su voto favor para dotar de certeza a los niñas y niños, dado que ellos son los más afectados.

Asimismo, el funcionario comentó que la inversión que se requiere para crear este padrón excede los recursos financieros que tienen el Sistema DIF: “Es una inversión altísima la que tiene que realizar el DIF, el DIF no tiene recurso y no lo va a tener, porque el presidente si algo tiene es no dar recursos para ese tipo de uso y tecnología”, concluyó.

Con información de Miriam Vega