Exigen jubilados, pensionados y viudas pago a tiempo

Un grupo de pensionados, jubilados y viudas, pertenecientes al Sindicato de Gobierno del Estado, se manifestaron en las instalaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM), para reclamar el hecho de que no se les pague a tiempo, de que no reciben los servicios médicos correspondientes y se les cobre el Impuesto sobre la Renta (ISR), cuando ya se había acordado lo contrario.

Además de estos reclamos, las viudas también piden su incremento salarial correspondiente a este año, pues refieren no se le ha brindado.

Víctor Manuel Velázquez, uno de los manifestantes, señaló que son entre 85 y 90 personas las afectadas. Por lo tanto piden atiendan sus peticiones. Ya que desde el inicio de esta Administración se retrasó este servicio.

Exigen lo que por derecho les pertenece

“Metimos un oficio para que se nos pague antes de mediodía, esta administración es la única que ahorita nos ha estado pagando hasta 12, una o tres y media de la tarde. Cuando otras administraciones pagan hasta un día antes o muy temprano. Es un pero queremos que sea por escrito para ya no tener problema con otra administración. También ahorita del ISR, se descontó a algunos compañeros de finiquito cuando no debió pasar porque hay un convenio”.

En cuanto a los gastos médicos, señaló que hay dos personas a quienes no se los han querido pagar, e incluso uno de ellos tuvo que gastar 22 mil pesos para atender su salud.

“Las viudas ahorita nos acompañan porque no les dieron el incremento salarial que corresponde cada año de mil pesos, hay dos compañeros también que ya metieron la póliza de gastos médicos, metieron el escrito, se les dio la contestación de que no procede el pago, y es que quien no cuenta con seguro social tenemos que pagar en nuestra cuenta primero y ya después pedimos el reembolso”, precisó.