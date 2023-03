8M: Ser mujer en México limita la movilidad social

8M: Las mujeres dedican 28 horas a labores domésticas por semana, los hombres solo 6. / Especial

En el marco del Día Internacional de La Mujer el próximo 8 de marzo (8M), el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) elaboró una investigación sobre cuáles son las circunstancias que impiden a las mujeres en México ascender en la escala social.

Entre ellas están causas como el tiempo que dedican al trabajo doméstico y a cuidados no remunerados, lo que limita su participación laboral.

Aun cuando la educación es un factor que influye en la participación laboral, también inciden los roles de género, la infraestructura social y el tipo de economías locales.

Mientras que los hombres dedican al trabajo 46 hrs a la semana las mujeres 38, pero dedican más horas a los trabajos de cuidados que los varones.

Las mujeres destinan alrededor de 28 horas semanales a labores domésticas, mientras que los hombres dedican menos de 6 horas.

Del total de población excluida del mercado laboral (es decir, que tiene necesidad de trabajar, pero no están buscando trabajo) 84 por ciento son mujeres y 16 por ciento son hombres (ENOE 2022 – 4to trimestre).

Entre las razones por las cuales no buscan trabajo, 59 por ciento de las mujeres declara que es por razones de género; no tienen quien le cuide a sus hijos, está embarazada, o no lo permite un familiar.

De acuerdo con una estimación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), si se lograra incrementar la participación laboral femenina hasta igualarla a la masculina, el Producto Interno Bruto (PIB) anual crecería al menos en 3.6 por ciento. Mismo que en diez años se incrementaría en 43 por ciento.

El CEEY en su investigación ha encontrado que las opciones de movilidad social aumentan cuando existen esquemas de cuidado. Por ejemplo, cuando se pueden acceder a sistemas de cuidado infantil, el 63 por ciento de las mujeres que nacieron en los hogares más pobres pueden superar su situación de origen.

El CEEY define como esencial la importancia de establecer un Sistema Nacional de Cuidados que permita ampliar las posibilidades de las mujeres para alcanzar logros educativos, generar ingresos y acceder a la seguridad social; así como lograr más participación social y política y ascender en la escalera social.

Con información de Juan Carlos Machorro