Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes: Luz Elena Holguin

Parte 2

En todo el mundo la población que tiene más riesgos son las mujeres y los jóvenes, ser de menor edad está asociado a mayor riesgo de un efecto adverso en salud mental. Esta preocupación por el bienestar de los jóvenes y el desarrollo de sus capacidades se trae a colación hoy 2 de marzo, Día Mundial del Bienestar Mental en Adolescentes, con el objetivo de que seamos más conscientes de los entornos y contextos que facilitan o no facilitan el bienestar psicológico de los adolescentes y no solo los indicadores de los trastornos mentales.

Debemos entender que la salud mental que hablamos no significa que deba haber un bienestar constante, pero tampoco significa que ante el malestar se pierda las condiciones de salud mental que hacen referencia a una condición cambiante, procesual, que permite que los jóvenes hagan frente a las condiciones estresores de su medio ambiente; de esta manera es posible llevar una buena convivencia y pa en medio de situaciones difíciles y donde avocamos a esa capacidad de los jóvenes, de hacer frente a las condiciones adversas, pues es lo que posibilita que las situaciones por las que atraviesan no se vuelvan más complejas, más extremas, donde esa posibilidad de mantener el afrontamiento de las condiciones, la responsabilidad colectiva, las relaciones mentalmente sanas, les permitan forjar una sociedad saludable y para ello sería interesante realizar un análisis de las pautas de crianza, dado que pueden ser elementos protectores en términos de la salud mental.

Así mismo en el del currículo de las universidades y colegios, así como los espacios recreativos, lúdicos, de fiesta son condiciones protectoras de salud mental cuando los recursos propios no son suficientes hay que extender la mano a los servicios de salud mental.

Ojalá podamos comprender y hacer una promoción para los jóvenes de ambientes sanos, para que podamos favorecer las condiciones en su proceso y tengan recursos para el manejo de sus diferentes situaciones, y luego de pandemia aprendan a manejar las condiciones de incertidumbre.

Así mismo, se debe identificar factores de riesgo de la conducta de los jóvenes de hoy donde no hemos sido capaces de utilizarlos para el bien de la salud mental; miremos qué tanto los objetivos de desarrollo sostenible se van a cumplir para tener un mundo en el que podamos vivir.

Si no se trabaja en los objetivos de desarrollo interior, compasión, el perdón, la perspectiva histórica, el pensamiento crítico, el ser, pensar, hacer, fortalecer diferentes niveles de resolver en los que se desarrollen unos métodos que nos permitan conversar realmente, y pasar de la conversación a la acción, mirar qué es útil, que no, para generar apropiación de nuestros jóvenes adolescentes sin que se vulneren las características de cada uno; diferenciar que cosas están bajo nuestro control y cuales no, cómo articular y promover los servicios de alta calidad para los jóvenes.

¿Qué pasaría si todo se cumpliera?: gestión proactiva, cuidado a través del lenguaje ya que muchas veces hay un atentado a la salud mental pues tenemos unos lenguajes violentos, descalificadores, confrontadores.

Necesitamos unos procesos de formación reflexivos en relación con el efecto del uso del lenguaje en el contexto familiar, escolar, social, político, medios de comunicación; dado que el lenguaje puede segregar, pero también el lenguaje puede dar cuenta de un reconocimiento emocional que nos permita tramitar los conflictos y la posibilidad de acceder a prácticas propias de mantenerse sanos.

La enseñanza de hoy nos convoca a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo actual y reconocer las realidades de los territorios, las propuestas y oportunidades desde las regiones para reconocer las situaciones de los jóvenes y abordarlas de forma integral, con calidad en un espacio de conversación conjunta teniendo en cuenta sus voces; además de mirar cuáles son las realidades que viven en estos momentos después de la situación de pandemia.

Para finalizar, es importante hacernos la pregunta: ¿Qué debemos aprender de los jóvenes y adolescentes?, acaso su entusiasmo, su capacidad de sorprenderse, las formas como ellos perciben, la capacidad de agencia que tienen; lo mejor será reconocerlos como unos actores válidos de interlocución e iniciar unas rutas de lo que quieren ser y cómo se quieren ver.

Luz Elena Holguin

Psicóloga con énfasis en el área clínica, especialista en Intervención Social Comunitaria De La Universidad del Valle Cali, Colombia, Magister en Psicopedagogía de La Universidad Internacional De La Rioja España, 13 años de experiencia en el ámbito clínico, educativo y comunitario en organismos internacionales como Médicos Sin Fronters, Fundación PLAN, Instituciones Públicas y privadas, como hospitales, colegios y universidades

