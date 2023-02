Marcos Aguilar se deslinda de usufructo de paradas ‘Dubái’

El expresidente municipal de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, aclaró que no tiene relación alguna con el usufructo que se aprobó en el Ayuntamiento de Querétaro, para que una empresa privada administrara las paradas de alta densidad (las tipo Dubái).

La semana pasada, el titular del Órgano Interno de Control de la capital, Javier Rodríguez Uribe, declaró que la Secretaría del Ayuntamiento pidió se investigara el contrato de usufructo que se celebró el 29 de mayo de 2018; el funcionario también habló de la posibilidad de investigar a exfuncionarios, entre ellos a Aguilar Vega.

Ante esos dichos, el ex alcalde recordó que solicitó licencia a su cargo el dos de abril de 2018 por un periodo de 60 días, por lo que no estuvo involucrado en el proceso de propuesta, votación ni firma de los documentos.

La firma estuvo a cargo del entonces alcalde interino, Enrique Correa Sada, y el secretario del Ayuntamiento, Rafael Fernández de Cevallos.

“Quiero aclarar que yo no tengo nada que ver con la propuesta, ni con el voto, ni con la firma de un contrato de esta naturaleza; siempre he creído que quien debe administrar (las paradas) es el entonces Instituto de Transporte, hoy Agencia de Movilidad, tratándose el proyecto de transporte que tiene nuestra ciudad y nuestro estado”, indicó Marcos Aguilar.

Aclaró que la propuesta inicial, cuando se construyeron las paradas de alta densidad, fue que el entonces Instituto Queretano del Transporte las administrara; situación que -casi cinco años después- se está concretando al revocar el usufructo y darla la atribución a la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro (AMEQ).

La construcción de las paradas tipo Dubái fueron criticadas por la ciudadanía, debido a su “poca funcionalidad”, sin embargo, para el ex edil la actual administración municipal desatendió algunos proyectos de la administración.

“Se nota que hubo una desatención a las paradas de alta densidad; las personas estaban solicitando que hubiera espacios dignos, pero obviamente si no hay seguridad, si no hay mantenimiento, si no hay limpieza, pues la culpa se la echan a quien las construyó y no a quien tiene la obligación de atenderlas todos los días, lo mismo pasó con las ciclovías, con los parques y jardines, con los nodos y lo mismo pasó con muchas áreas del gobierno municipal”.