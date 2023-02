Municipio de Querétaro abre carpeta de investigación por el usufructo de paraderos

La Secretaría del Ayuntamiento emitió una denuncia formal ante el Órgano Interno de Control del municipio de Querétaro por el contrato de usufructo, para los 50 paraderos y 11 paradas de alta densidad, celebrado en 2018; durante la administración del entonces alcalde, Marcos Aguilar Vega.

Javier Rodríguez Uribe, titular del Órgano Interno de Control, detalló que ya esta en curso el proceso para recabar información en las dependencias vinculadas a la creación del mencionado contrato.

Se estarán revisando los periodos y procedimientos de la concesión, la actividad de funcionarios, la mecánica del otorgamiento de la concesión y los resultados de la propia empresa.

Por lo que no descartaron la posibilidad de investigar a ex funcionarios de la anterior administración, incluyendo al anterior presidente municipal, Marcos Aguilar; no obstante, reconoció que no se podría dar ninguna certeza o detalle al respecto pues dependerá de los resultados que arroje la investigación.

“Tendríamos que verificar si se hicieron efectivas las garantías, penas convencionales, si hubo alguna sanción en contra de esta empresa que tenía la concesión; si algún servidor público fue omiso en administrar el contrato de concesión; si hubo una adecuada supervisión de la ejecución de esta concesión”, agregó.

Asimismo, Rodríguez Uribe, detalló que cualquier sanción hacia la empresa responsable se evaluará en dos vertientes; la contractual, que contempla sanciones previamente octavas en el contrato de usufructo con la empresa y el municipio. Y la otra podría ser de carácter administrativo en caso de que se encuentre una falta grave en el proceso.

Con información de Miriam Vega