Despiden a ‘El Pollo’ Torres Landa en Provincia Juriquilla

Despiden a Juan Arturo “El Pollo” Torres Landa, uno de los empresarios más importantes en la industria inmobiliaria y taurina de Querétaro. Sus familiares y amigos se dieron cita en el ruedo de Provincia Juriquilla, una de las plazas más importantes de la industria en México, para darle el último adiós.

El empresario falleció la madrugada del 16 de febrero. Tenía 76 años de edad. Trascendió que se debió a causas naturales. Así lo informaron sus familiares mediante un comunicado de prensa.

Despiden al ‘Pollo’ cerca de 800 personas

En Provincia Juriquilla se realizó una misa de cuerpo presente. Acudieron cerca de 800 personas, del círculo más cercano a la familia Torres Landa.

“Es el dolor de perder a uno de mis mejores amigos. A una de las personas que me enseñó la idiosincrasia de México, que me relacionó con la mayoría de los amigos que tengo ahora. Además, era un compañero de viaje fantástico. No hay otro como él”, dijo Pablo Hermoso de Mendoza, rejoneador español.

Envían decenas de coronas florales

El centro de la plaza se acondicionó con alfombra roja y cientos de flores blancas. Así como decenas de coronas enviadas por la familia taurina, que se colocaron alrededor del ruedo.

Antes de iniciar la misa, sus hijos Juan Arturo y Juan Andrés y sus nietos cargaron el féretro para darle una vuelta al ruedo.

Información y fotos de: Armando Vázquez