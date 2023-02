Great Place to Work certifica a Grupo AD Comunicaciones como el mejor medio para trabajar en Querétaro y el Bajío

Great Place To Work (GPTW), la autoridad global en alta confianza y culturas de alto rendimiento en el lugar de trabajo, con presencia en más de 60 países, que realiza investigaciones centradas en la experiencia de los empleados sobre las organizaciones, certificó al Grupo AD Comunicaciones como uno de Los Mejores Lugares para Trabajar en México.

Cada año, Great Place To Work realiza encuestas a cerca de 4 millones de colaboradores en todo el mundo, en más de 6 mil empresas de todos los tamaños y todas las industrias. Cada empleado responde la encuesta de manera anónima, vía internet y únicamente GPTW puede ver y evaluar las respuestas.

Con esta labor, GPTW realiza investigaciones sobre lo que hace que una organización sea excelente.

La idea de Great Place to Work nació a mediados de la década de 1980 cuando Robert Levering, periodista que cubrió temas relacionados con el trabajo y, en particular, los conflictos laborales, intentó crear una lista con los peores lugares para trabajar, pero la idea no fue aceptada por las editoriales.

A cambio, Robert accedió a investigar cuáles eran las mejores empresas y a partir de ahí, realizó entrevistas in situ con miles de empleados de Estados Unidos, de forma completamente confidencial. El éxito del proyecto dio lugar a un libro y luego a la creación de la empresa consultora.

Ante ello, Grupo AD Comunicaciones se postuló en marzo de 2022 para entrar en diagnóstico con GPTW y apostar por alcanzar la certificación.

Durante 11 meses en los que se realizó el proceso, se estableció un diálogo entre colaboradores, directivos, socios consejeros y el consejo editorial, con miras a realizar ajustes y mejoras en los procesos laborales de la empresa.

De esta manera, el 31 de enero de 2023, Grupo AD Comunicaciones logró el certificado

AD Comunicaciones da el primer paso

como Great Place To Work, con lo que inicia un camino hacia la conformación de una organización preocupada por el bienestar de sus colaboradores.

Con esta acreditación, Grupo AD Comunicaciones se convierte en el primer medio de comunicación en Querétaro y la región Bajío en lograr la validación como un Great Place to Work (GPTW).

En lo que se refiere a nivel nacional, AD Comunicaciones, Grupo Fórmula y MVS son los únicos tres medios de comunicación que han logrado esta validación.

Al respecto, Omar Hernández, socio consejero de Grupo AD Comunicaciones, se manifestó contento por el reconocimiento y destacó la importancia de conformar centros de trabajo con un clima laboral adecuado.

“Para aspirar a vivir en paz y en un lugar próspero hay que comenzar por uno mismo”, mencionó.

Así lo confirma Claudia Calderón, directora de Relación con Clientes en GPTW, quien asegura que lograr la certificación es solo el primer paso que AD Comunicaciones da para continuar mejorando.

“Ser un gran lugar para trabajar es todo lo que hacemos y cómo lo logramos. Eso es lo que hay que comunicarle a la gente, qué es lo que estamos haciendo bien como organización que nos llevó a lograr la certificación”

La funcionaria de Great Place To Work agregó que será de vital importancia mantener en el equipo de trabajo el sentido de pertenencia pues finalmente son los colaboradores quienes confiaron en AD Comunicaciones.

“Ellos son los que están confiando en AD Comunicaciones, los colaboradores son quienes te dieron la certificación y hay que agradecérselos a ellos, hay que festejar con ellos”.

El camino hacia GPTW

Miguel Ángel Flores García, director general editorial de Grupo AD Comunicaciones, hizo énfasis en el camino para conseguir la certificación GPTW y destacó la importancia de mejorar a través de la escucha a las personas.

“El aprendizaje de este proceso fue primero escuchar y trasladarlo en acciones para crear pasión en hacer las cosas”.

Agregó que el compromiso de AD Comunicaciones es y seguirá siendo contribuir en mucho haciendo cosas desde este medio de comunicación.

“Nuestro compromiso como grupo de comunicación es retirar estigmas y crear pasión por lo que se hace. Está abierta la convocatoria para las personas que quieran contribuir para cambiar su entorno desde este grupo de comunicación, el único requisito es pasión por hacer las cosas”, externó.

Con información de Arcelia Guadarrama