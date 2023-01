 Un vacío en el alma futbolera y vuelta al Corregidora: El Gallo 12

Por negociación con Cruz Azul se retrasó el partido para el miércoles 29 de marzo, con la idea de que ya haya pasado el castigo impuesto por la Liga MX y esperando una buena entrada en el Corregidora. Este acto nos llevó a dos reflexiones.

La primera: el vacío interno que se siente de ver pasar la jornada del futbol mexicano y no haber visto a nuestro equipo jugar; ya no hablaremos de ‘verlo perder, ganar o empatar’, sino de ‘no verlo’, y nos llevó a pensar lo malo y trágico que sería que dejáramos de tener Primera División y, lo que es execrable, que ‘dejáramos de tener equipo’. La verdad es que, después de más de 23 años ininterrumpidos de conservar, compitiendo en el futbol profesional, al club de nuestros amores, no ‘entenderíamos el mundo futbolístico’ sin él. ¿Cómo estarían la ciudad y el estado, sin nuestros Gallos Blancos del Querétaro F.C.? Nos harían mucha falta, los fines de semana no serían los mismos y volverían a florecer ‘las aficiones a otros clubes’, perdiendo nuestra identidad futbolera. ¡Nooo! ¡No queremos ni imaginarlo! Lo peor es que el peligro… está latente.

La segunda: nos llevó a cavilar en ‘cómo será el regreso de la afición al Coloso del Cimatario’. La Liga MX y la FMF están haciendo todo lo posible para alejar al futbol de la gente, también en los estadios con el excesivo control de tus datos personales para poder entrar a un inmueble (Fan ID), cuando no han sido capaces de mantener un orden; la inflación, que provoca que los ingresos se desvanezcan; el miedo de llevar a las familias por la violencia desbordada; la nefasta directiva que no da la cara ni le interesa en lo absoluto el equipo; los horarios tan disímbolos que no permiten organizarse para tener un día fijo de ir al futbol; los pésimos resultados deportivos; el plantel tan poco atractivo y, como ‘cereza sobre el pastel’, el rival: F.C. Juárez.

Prácticamente no hay mucha motivación, pero confiamos en el cariño que le tenemos a estos colores y a este escudo, porque hay que apoyar al equipo, so pena de quedarnos… sin él.