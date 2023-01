Querétaro: Separan a funcionarios por mal ejercicio de cargo público

El secretario de la Contraloría, Oscar García González, señaló enfático que en Querétaro no hay cabida a la impunidad. Al dar a conocer las consecuencias jurídicas a los implicados en las denuncias de acoso y hostigamiento en el Instituto del Deporte y Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), tras las denuncias de tres mujeres.

“El gobierno de Mauricio Kuri es muy tajante en ese tema, ha sido muy estricto en el trabajo de la Contraloría en el sentido de no permitir la impunidad. No dar paso a la corrupción y tampoco permitir conductas que puedan ser contrarias a la dignidad humana. En este caso me refiero a conductas de acoso laboral o casos de hostigamiento sexual,” sentenció.

Tras el desahogo de diligencias y revisión de declaraciones, testimonios, oficios y pruebas documentales, la Contraloría determinó dar de baja a un Director de segundo grado. Que será separado de su cargo en forma inmediata a partir de este jueves.

Otro funcionario que tiene carácter de Director de segundo grado será suspendido de su empleo durante tres meses. Es decir, será separado de sus funciones, sin goce de sueldo. Ni prestaciones de ley.

Asimismo, se establecerán medidas de control en el INDEREQ para verificar que se apeguen a los protocolos. Que existen en Gobierno del Estado y a los climas laborales que deben transitar en todas las dependencias gubernamentales. En este sentido, la Contraloría realizará verificaciones para comprobar y demostrar que dicho Instituto está actuando en consecuencia.

El Secretario informó que, respecto al caso de la denuncia de la pugilista, el maestro denunciado no es servidor público. Por lo que se turnará a la Fiscalía, que es la instancia competente en resolver.

Los funcionarios implicados cometieron faltas administrativas de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por indebido ejercicio del cargo público.