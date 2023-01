La UAQ no contempla adecuaciones en los Campus por ley antitabaco

Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), dio a conocer que las reformas a la Ley antitabaco, no necesariamente impactarán en las disposiciones de espacios para fumar en los diversos campus universitarios.

Aseguró que la comunidad universitaria siempre ha sido muy respetuosa de las áreas en las que se prohíbe fumar y se encuentran “acostumbrados”

. Añadió que en las diferentes facultades

La nueva disposición de la ley antitabaco se concentra en limitaciones a la exhibición, venta y distribución de estos productos, apuntó la rectora; aunque también tiene importantes alcances en lo referente a zonas de consumo, de las cuales las escuelas han quedado vetadas.

En ese sentido, opinó que la estrategia legislativa tiene como trasfondo mejorar la salud de las personas y es entorno a ello que se buscará concientizar a la comunidad universitaria, así como a la ciudadanía en general.

“Yo creo que al final eso también es parte de un proceso cultural, no hemos todavía trabajado con alguna estrategia para poder sopesar los impactos de esta disposición y sobre todo para trabajar en la concientización de la comunidad con respecto a estas disposiciones que tienen no solo impactos en términos económicos, sino que lo más importante es la salud y eso me parece que es lo que debe prevalecer”, concluyó.