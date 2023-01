Inician mil 634 nuevas alumnas en Universidad de las Mujeres

La Universidad de las Mujeres arrancó el cuatrimestre con una matricula de mil 634 nuevas estudiantes en alguna de las licenciaturas y maestrías. Asimismo, la secretaria de la Mujer del municipio de Querétaro, Laura Garibay Barajas, dio a conocer que este año comenzaron las clases de la primera generación de alumnas de bachillerato.

La secretaria dio a conocer que 34 del total de alumnas de nuevo ingreso, son de nivel bachillerato. Este año tendrá la primera generación en dicho nivel de escolaridad, para el cual se inscribieron mujeres que se van de los 15 a los 51 años de edad.

Garibay Barajas destacó esta situación como algo positivo al contribuir a reducir la brecha educativa que viven las mujeres, asimismo recodó que la universidad ofrece clases en tres modalidades; en línea, presencial o en formato híbrido; a excepción de aquellos planes educativos que pertenezcan al sector salud.

También dio a conocer que el 95 por ciento de las alumnas en esta generación cuentan con beca, la cual va del 10 al 70 por ciento. Puntualizó que aquellas que no cuentan con dicho apoyo se debe a que el estudio socioeconómico no identificó que hubiera necesidad, o bien, fue la misma alumna quien señaló no necesitarlo.

Finalmente, la titular de la dependencia anunció que, con respecto al tema del transporte nocturno que las alumnas del turno vespertino refirieron necesitar, el alcalde ya está trabajando con la Secretaría de Movilidad para dar solución a la problemática.

Con información de Miriam Vega