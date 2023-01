Seguridad y movilidad, retos de 2023: Kuri

Marittza Navarro

Fortalecer la seguridad y la movilidad, principalmente el transporte público, son los principales retos que tiene el Gobierno estatal para este año nuevo, afirmó el mandatario Mauricio Kuri González.

En entrevista, adelantó que el próximo lunes estará en Querétaro la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Clara Luz Flores Carrales, con quien se analizarán los resultados y áreas de oportunidad para el estado.

Kuri González reiteró que la demarcación juega un papel estratégico para la seguridad del país, por lo que los esfuerzos deben estar enfocados en mantener blindado

a la entidad.

En cuanto a la movilidad, el mandatario recordó que el domingo hará un pronunciamiento público, en donde está involucrado el tema del transporte público metropolitano (Qrobús) y se darán nuevos anuncios relacionados con la reingeniería del sistema.

“Parte del mensaje (del próximo domingo) es (para) decir que el reto sigue siendo la movilidad, que 5 de Febrero ayudará al 60 por ciento de las rutas; vienen rutas nuevas. Es un cambio de fondo, no de forma”, agregó el mandatario.

Reunión con Calzada

Mauricio Kuri habló con los medios de comunicación tras un desayuno en el Palacio de Gobierno, en donde el invitado fue el exgobernador priista José Calzada Rovirosa.

El panista destacó que se ha reunido con varios de los exmandatarios estatales, a fin de intercambiar puntos de vista sobre la vida pública del estado y el país, a la par de escuchar sus consejos con la experiencia que adquirieron

como gobernadores.

“Para mí, es muy importante la experiencia de los exgobernadores. Me he juntado con varios y por supuesto el gobernador Calzada, que hizo una gran gestión, es parte de los que me pueden dar muy buenos consejos”.