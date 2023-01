Poli-Reyes Magos llevan juguetes a los pequeños en Querétaro

Estrella Álvarez

Policías municipales hicieron de Melchor, Gaspar y Baltazar para llevar juguetes a los pequeños de comunidades rurales en La Solana, Santa Rosa Jaúregui.

No iban en elefantes o dromedarios, pero sí iban en patrullas adornadas con globos a donde decenas de pequeños los esperaban en medio de porras.

En tanto, que los elementos policiales agradecieron a los pequeños que se acercaron para poder entregarles juguetes no bélicos.

“Hemos traído este evento de Reyes en donde la ciudadanía nos hace favor de donar un juguete los cuales posteriormente hacemos llegar a los niños de las colonias. Con estas actividades nos enorgullece el alma y nos sentimos sumamente contentos y felices de ver a los pequeñitos al recibir un juguete, esa sonrisa en sus caritas irradia felicidad. Para nosotros es de suma importancia porque ennoblece”, dijo Luis Pérez Aguilar, elemento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que participó en la caravana de Reyes Magos.

Los pequeños recibieron una pelota, muñecas y juegos de mesa y hasta un policía robot.

“A mi hermana le dieron un conejo mala patas. Es lo que queríamos”, dijo una de las pequeñas. A otro niño de 7 años dijo que los Reyes Magos le llevaron una pijama y unos coches, de lo que se dijo contento porque los polireyes le dieron un robot policía.

“A mi me dieron un robot policía. Me gustó. Me trajeron esta pijama y. carrito de control y helados para armar”.

Las madres de familia consideraron estas acciones positivas para los menores y algunos voluntarios de igual manera, consideraron que la colecta de juguetes para las comunidades es en retribución a que los policías les ayudaron a recuperar la seguridad en sus colonias.

“Nos da mucha alegría por los pequeños porque a algunos no les trajeron nada (los Reyes)”, dijo Teresa García.

Alumnos en formación de la corporación ataviados de reyes magos, dijeron que nunca imaginaron que estarían caracterizados.

Adolfo Moreno López, quien es alumno en formación de la SSPM, destacó que fue muy emotivo ver a los niños recibir los juguetes.

“Es más que nada ver la sonrisa de los niños, la alegría que se llevan, la satisfacción de la colaboración de los compañeros que son operativos y administrativos así como de la ciudadanía civil organizada que hace todo su esfuerzo para que podamos llevar a las comunidades lo mejor y alegría. Aquí mientras brindemos apoyo, sonrisa y estamos para la ciudadanía para generar lazos de confianza, estamos dispuestos a lo que sea”.

Hay ciudadanos que participaron de manera voluntaria, como Fabián de León de la colonia El Refugio y Ángela Pérez, de Jardines de Santiago, quienes destacaron que decidieron participar en este tipo de programas en agradecimiento porque con diversos apoyos en seguridad redijeron la incidencia delictiva en sus zonas.

“Fue una invitación de la policía de proximidad para que nosotros apoyemos en recolección de juguetes para traerle una sonrisa a los niños que a lo mejor no tenían oportunidad que llegaran los reyes a su casa y policía de proximidad junto con la comunidad hicimos posible este evento”.

Luego de la repartición de juguetes, los pequeños participaron en una exhibición del K9, en cuanto al uso en seguridad.