El programa Acercándote alcanzó a más de 63 mil personas este 2022

Programa de transporte gratuito, ‘Acercándote’, ha beneficiado a un total de 63 mil 486 ciudadanos, a través de sus 12 rutas. El alcalde, Luis Bernardo Nava Guerrero, reiteró que el objetivo de este y todos los programas de movilidad es contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y disminuir la congestión vehícular que se ha incrementado con las obras que se realizan en Av. 5 de febrero.

“Tenemos el transporte generalizado, Acercándote, que cuenta con 12 rutas que te acercan a tu destino (…) mejorar la movilidad de la ciudad es un trabajo de todos y desde ajustar nuestros tiempos de traslado, abastecernos en nuestra localidad o a atrevernos a compartir nuestro automóvil con ayuda de la aplicación móvil ‘Vamos juntos’” reiteró el edil.

Por su parte Rodrigo Vega Maestre, secretario de Movilidad, aseveró que el programa ‘Acercándote’ tuvo un crecimiento importante en el 2022, año en que se integraron dos nuevas rutas con vías alternas a Av. 5 de febrero. En este periodo se sumaron 14 mil 715 usuarios y se realizaron más 5 millones de traslados.

No obstante, la dependencia no ha etiquetado recurso para la ampliación del programa para el próximo año: “Estamos ahorita cubriendo las 12 rutas con el 100 por ciento de los camiones que tenemos, no estamos visualizando el incremento en este programa” reiteró.

El secretario también comentó que la estrategia de movilidad se complementa con otros apoyos como lo son el transporte escolar gratuito, con cuatro mil 754 beneficiados, 63 rutas y 143 escuelas, para los niveles educativos de primaria hasta preparatoria; así como el transporte escolar domiciliario que beneficia a 217 estudiantes, integrado por 12 rutas y seis escuelas.

Además, destacó otros sistemas de apoyo a la movilidad como el de Qrobici, con 12 mil usuarios y la nueva aplicación de auto compartido, ‘Vamos juntos’, que ya cuenta con 6 mil 300 descargas, 364 usuarios y 872 viajes; concluyó Vega Maestre.

