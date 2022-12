‘Economía de Querétaro en franca recuperación’

El año 2022 es de ‘franca recuperación’ para la economía. Luego de casi tres años del inicio de la pandemia de COVID-19, y con ella la caída de todos los indicadores monetarios en el mundo, el estado alcanzó (y en algunos casos rebasó) los números que tenía antes de la emergencia sanitaria, indicó Marco Del Prete Tercero, secretario de Desarrollo Sustentable en Querétaro.

“El 22, por los números que tenemos, ha sido un año de franca recuperación; nos queda claro que hay sectores y empresas que aún no se recuperan totalmente, pero en el conjunto ya vemos un escenario bastante favorable”.

En entrevista con Grupo AD Comunicaciones, el funcionario dijo que, desde hace años, el estado ha trabaja en explorar nuevas rutas económicas que le han permitido evolucionar de la fabricación de piezas (manufactura) a la industria creativa.

Un ejemplo es el sector automotriz, cuyas empresas ya no solo fabrican autopartes, sino que diseñan y generan sistemas automotrices.

Puedes consultar: 2020: año de la recuperación económica en Querétaro

LA RECUPERACIÓN

Hace dos días, Marco Del Prete desglosó los números que dan cuenta de la recuperación en el estado: durante 2022, al mes de noviembre, se generaron más de 46 mil nuevos empleos; las exportaciones están 16 por ciento arriba; el Indicador Oportuno de Actividad Económica del estado, durante el primer semestre, subió en 5.7 por ciento, respecto del mismo periodo de 2021, mientras que el país creció en 1.8 por ciento.

Otros datos, señaló el funcionario estatal, son los del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro (AIQ), que promueve la economía turística y de logística; se logró, al mes de noviembre, crecer en 41 por ciento el número de pasajeros y en 13.8 por ciento (tanto nacional como extranjera) lo que permite concluir que se superó ‘el bache’ que provocó la pandemia de coronavirus.

Acerca del estatus del producto interno bruto (PIB), Del Prete Tercero dijo que el objetivo es que el estado mantenga altos niveles de producción, aunque el crecimiento porcentual sea cada vez más acotado.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el año 2021 cerró con un crecimiento de 6.2 por ciento; pese a este aumento, la proyección de 2022 es incierta.

“Yo soy muy cauteloso. No me encanta hacer pronósticos de algo en donde no tengo el control; estamos trabajando para que el PIB crezca, pero no es el único indicador que debemos de observar, porque, con una economía como la de Querétaro, los porcentuales de crecimiento se van reduciendo. Lo que estamos buscando es que sigamos en los primeros lugares en términos absolutos”.

Presenté un balance de las actividades que realizamos desde la @SEDESUQro, en cuanto a medio ambiente destacan los mecanismos de descarbonización y sus instrumentos financieros, con el sello de bajas emisiones de carbono, se podrá reducir en 1 millón de toneladas el CO2e anual. pic.twitter.com/9SX9C91fDp — Marco Del Prete (@mdelprete) December 21, 2022

LOS RETOS

Uno de los retos, expresó, es atraer nuevas industrias y desarrollar la economía a través del cuidado del medioambiente.

“Estamos insistiendo en generar nuevas rutas económicas, una muy importante es la adopción de nuevas empresas, lo veíamos con la primera piedra de Kostal Electric Power, harán componentes para autos eléctricos. La industria automotriz en Querétaro está evolucionando, seguimos siendo líder en fabricación de autopartes, pero ahora no son autopartes, sino sistemas automotrices como valor agregado”.

De igual manera, la llegada de ‘data center’ impulsan una economía de la llamada ‘mentefactura’ que “no son intensivos en mano de obra, pero sí en demanda de industria, requieren una industria de la construcción muy sólida, de instalaciones, mantenimiento, reparación, que le dé operación a los ‘data centers’ y el beneficio económico de la instalación de estos centros”.

El funcionario expuso que también trabajan con nuevas tecnologías, es el caso de la inteligencia artificial, ‘software’ embebido, internet de las cosas, el metaverso, que “son nuevas rutas que agregan valor a la economía y que nos permiten seguir teniendo nuevas ventajas competitivas, son ventajas que no surgen de la nada, sino que se tienen que trabajar”.

Puedes consultar: Querétaro avanza en políticas por desafíos en cambio climático