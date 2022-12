Talento musical de Querétaro gana beca para consolidar sus estudios en Europa

Juan Carlos Machorro

Se dio a conocer que una joven queretana, con gran talento musical, es una de las tres universitarias mexicanas que han sido seleccionadas para recibir un total de 1 millón de pesos a través de las Becas Santander Legacy 2022, apoyo que reconoce al talento artístico nacional, y que en esta ocasión permitirá a las ganadoras continuar con sus estudios y preparación artística profesional en el extranjero.

Nadia Plancarte, chelista, es egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro y proveniente de una familia de lauderos. Inició su carrera musical a los 8 años y ha logrado abrirse camino en el mundo artístico de manera internacional, actualmente reside en Bélgica, donde estudia un programa de maestría.

En entrevista con periódico AM de Querétaro, la joven chelista, indicó que se siente muy entusiasta de estar abriéndose camino en Europa, situación que hace unos años no podía ni imaginar.

Sobre las ventajas que le brindó el provenir de una familia de lauderos, mencionó que “ha sido un apoyo enorme, pues gracias a mis papás fue que empecé a estudiar música desde que tenía 6 años. El hecho de que ellos reconozcan la importancia del arte y siempre hayan estado interesados y comprometidos con mi carrera ha sido imprescindible para estar en donde estoy hoy.

Nadia Plancarte en Bélgica

Sobre su llegada a Bélgica, abundó que decidió audicionar en dicha nación europea “porque me interesaba tomar clases con mi actual profesor, Olsi Leka, quien es el violonchelista principal de la Orquesta Nacional de Bélgica. Ya estando aquí estoy muy feliz de mi decisión, pues Bélgica es un país que ofrece muchas oportunidades a los estudiantes y tiene un gran nivel artístico”.

En relación a la beca que recibió, relató que me siento enormemente afortunada y agradecida con Santander por brindarme este apoyo. Me llena de felicidad que el trabajo de tantos años rinda frutos y me permita seguir alcanzando nuevas metas.

Al cuestionarla sobre qué expectativas tiene al corto plazo, explicó que “por lo pronto quiero terminar mis estudios de maestría aquí en Amberes. Me haría feliz volver a México y Querétaro dentro de algunos años, donde me encantaría dedicarme a la educación musical e integrarme al rubro cultural nacional”.

Esclareció que si bien nació en Guanajuato, tanto ella como su familia tienen décadas de estar viviendo en Querétaro capital, en donde, desarrolló su talento musical.

“Desde mi experiencia, el medio musical queretano ha crecido bastante en calidad y cantidad los últimos años. Yo creo que es importante contar con pedagogos de alto nivel en las escuelas de música queretanas, especialmente en los niveles básicos, que es cuando sentamos nuestras bases técnicas y adoptamos hábitos de estudio”.

En relación a ser un ejemplo para niñas y niños que quieren desarrollar su gusto por la música, agregó que, “la música sensibiliza, te hace pensar y crecer como persona. Vale mucho la pena y aporta al mundo mucho más de lo que creemos y les conminó a que sigan su sueño y no dejen de adoptar la música como parte primordial en su vida.

Definitivamente. Yo pienso que en México hay mucho talento y muchos jóvenes entregados al arte, pero aún es difícil encontrar oportunidades en el ámbito cultural”.

Al citar a su estado natal, se le hizo referencia a qué tanto extraña Querétaro, a lo cual, acotó que “muchísimo, sobre todo a mi familia y amigos, la comida y el clima”.

En relación al uso de su beca, explicó que lo utilizará para cubrir su matrícula y gastos de manutención de sus estudios de Maestría en Música, con especialidad de violonchelo, en el Conservatorio Real de Amberes, en Bélgica.

Plancarte gana beca

Las ganadoras de esta edición se especializan en Piano, Violonchelo y Fagot y fueron elegidas de entre 294 participantes, convocatoria que consolida a las Becas Santander Legacy como el apoyo privado más relevante en su tipo en el país.

Las otras ganadoras de este año son Jacqueline León, Fagotista: Inició su carrera artística a una edad poco convencional y ha logrado participar como solista en grandes recintos artísticos de la Ciudad de México. Marien Femerling, Pianista: Inició su carrera musical a los 4 años de edad, su meta es terminar sus estudios profesionales de música en Nueva York y lograr visibilidad internacional con su arte.

En sus tres primeras ediciones, el programa Legacy ha otorgado más de 6.7 millones de pesos en apoyos a artistas destacados. “México tiene en sus jóvenes un talento artístico con enorme potencial pero que requiere de apoyo, y por eso hemos creado Legacy que están haciendo la diferencia cambiando la vida de los beneficiarios, y se han consolidado como el apoyo privado más relevante en su tipo”, expresó Arturo Cherbowski Lask, director general de Universia México.